Von Jürgen Moises

Seit fünf Jahren gehören die "künstlerischen Drucktechniken des Hochdrucks, Tiefdrucks, Flachdrucks, Durchdrucks und deren Mischformen" offiziell zum immateriellen Kulturerbe. Nach 600 Jahren Bilderdruck und rund 580 Jahren Buchdruck in Europa kommt das, könnte man sagen, etwas spät. Andererseits ist so eine Würdigung ja oft ein Anzeichen dafür, dass etwas Bedeutendes, Historisches am Verschwinden ist.