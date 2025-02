Diesmal ist es der bayerische Innenminister, der den Hochruf über den Marienplatz schickt: „Slava Ukraini“. Um halb sechs antwortet Joachim Herrmann da schon eine Menge von mehreren Hundert Menschen „Heroiam slava!“, „Ruhm der Ukraine!“. Vor und nach ihm werden es Herrmann knapp zwei Stunden lang viele Rednerinnen und Redner am Montagabend im Herzen Münchens gleichtun. Hier treffen sich am Tag, an dem sich Putins Angriffskrieg auf die Ukraine zum dritten Mal jährt, der Polizei zufolge 1500 Menschen, um dem ukrainischen Volk leidenschaftlich ihre Solidarität und ihren Respekt zu versichern. Und von der Bühne herunter fordert reichlich politische Prominenz flammend, Europa und Deutschland zu weiterer - vor allem auch militärischer - Unterstützung auf.

Es ist eine immer größer werdende Menge an Menschen, die sich im Herzen Münchens versammelt, Frauen mit Blumenkränzen im Haar, an einem Stand werden traditionelle ukrainische Handarbeiten und süßes Hefegebäck verkauft. Blau-gelbe Fahnen wehen über dem Marienplatz, Transparente mit klaren Handlungsanweisungen an die europäischen Nachbarn werden in die Luft gereckt: „Deutsche Waffen verkürzen den Krieg“, „More drones less Blood Shed“. Am Bühnenrand lehnt eine tannengrüne Taurus-Rakete aus Pappe. Daneben der russische Präsident Putin in Sträflingsuniform und Handschellen, ebenfalls ein Pappkamerad. Als ukrainische Geistliche während der dreistündigen Veranstaltung Gebete und Lieder anstimmen, beginnt eine junge Frau, die sich die ukrainische Fahne über die Schulter gehängt hat, bitterlich zu weinen.

Sie geben sich am Montagabend das Mikro in die Hand: Innenminister Herrmann (CSU), der Vizepräsident des bayerischen Landtags, Ludwig Hartmann (Grüne), Justizminister Georg Eisenreich (CSU), Münchens zweiter Bürgermeister Dominik Krause (Grüne), der Generalkonsul der Ukraine Yuri Nykytiuk und viele Aktivistinnen und Unterstützerinnen. Ihr Tenor ist über Parteigrenzen hinweg ziemlich gleichlautend: Russland verstößt gegen humanitäres Völkerrecht mit einer brutalen Kriegsmaschinerie. Die Ukrainer verteidigen die Freiheit Europas. Er habe größten Respekt, so Herrmann, vor dem Mut des ukrainischen Volkes, dagegenzuhalten, „vor dem unbändigen Willen, die Heimat zu schützen“.

Als „plumpesten Imperialismus“ bezeichnet Dominik Krause den viel diskutierten Diktatfrieden Donald Trumps. Und so kurz nach der Bundestagswahl müsse er über alle Parteigrenzen hinweg sagen, dass er froh sei, dass Friedrich Merz angekündigt habe, als eine seiner ersten Amtshandlungen nach der Wahl die Schuldenbremse nochmal auf den Prüfstand stellen zu wollen, um die Verteidigung der Ukraine zu finanzieren.

„Ukraine stärken - den Frieden für Europa sichern“ hat das Veranstaltungsteam um Valentyna De Maar die Kundgebung genannt. Sie habe keine Angst, diese Demonstration so kurz nach dem Anschlag in München zu veranstalten, an dem ein 24-jähriger Afghane mit dem Auto in eine Verdi-Demonstration fuhr. Eine Mutter und ihre Tochter kamen dabei ums Leben, 60 Menschen wurden verletzt. „Unsere Leute“, sagt De Maar im Gespräch mit der SZ, „sind in den Schützengräben der Ukraine für unsere Sicherheit. Und da ist es mir ein Anliegen, offen auf die Straße zu gehen und mich nicht einschüchtern zu lassen, von denjenigen, die unsere demokratische Ordnung auch hier in Deutschland versuchen anzugreifen.“

Einer der Letzten in der langen Rednerreihe ist Kabarettist Christian Springer. Und der dreht die „vielen Worte der Solidarität“, die in den letzten drei Jahren gesprochen worden seien, im Licht. „Hätte man die Ukraine drei Jahre lang mit so vielen Taten unterstützt wie mit Worten, wäre die Ukraine längst ein freies Land.“ Es müsse Waffengewalt eingesetzt werden, ruft Springer in die Menge, eindeutige Bekenntnisse seien nötiger denn je. „Wir haben hier in Deutschland deutsche Angst vor einem kalten Popo, aber wir brauchen mehr Feuer im Hintern. Halte durch, liebe Ukraine!“ Die 1500 Versammelten stimmen Sprechchöre am Ende von Springers leidenschaftlicher Rede an: „Danke! Danke!, Danke!“

Es ist ein bewegender Abend, noch bevor Sängerinnen und Tänzerinnen mit ihrer Kunst, die Sehnsucht an ihre Heimat im Frieden hochleben lassen.