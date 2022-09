Nach München entsandt zu werden, sagt er, das sei immer sein Traum gewesen. Das hat nicht nur mit seinen deutschen Wurzeln zu tun, sondern auch mit seinem Faible für das Bajuwarische. Timothy Liston begeistert sich für die hiesige Mundart, mag Trachten und das Oktoberfest. Seit einem Jahr hat der Diplomat das Amt des amerikanischen Generalkonsuls in München inne. Neben seinen vielen politischen Verpflichtungen und Bemühungen um gute transatlantische Beziehungen nimmt er sich immer auch noch Zeit für eine weitere Leidenschaft: Sport. Er läuft Langstrecke, steht gelegentlich in Grafing im Eishockey-Tor und joggt in der Mittagspause mit der Zweiten Bürgermeisterin durch den Englischen Garten.

Montag: fesch für die Wiesn

Montagvormittag ist bei uns im Konsulat immer Meeting-Tag. Meetings müssen sein, sie sind viel besser als ihr Ruf. Erst bespreche ich mich mit meiner Büroleiterin Esther. Ohne sie wäre ich wirklich aufgeschmissen. Dann treffe ich mich mit den Abteilungsleiterinnen und -leitern. Wir gehen gemeinsam durch die Termine der kommenden Tage. So viel steht fest: Das wird eine besondere Woche mit vielen Highlights! Die Theresienwiese hat sich herausgeputzt. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause soll es am Samstag mit dem Oktoberfest losgehen. Also muss auch ich mich ein wenig herausputzen. Am Nachmittag rücke ich daher in einen der bekannten Münchner Trachtenläden aus. Meine Lederhose hab ich freilich schon, und zwar maßgeschneidert von der Familienwerkstatt der Firma Lichtenauer-Heil am Schliersee. Aber ein fesches Hemd und einen Janker oder eine Weste könnte ich noch gut gebrauchen.

Dienstag: zeitgenössische Kunst

Detailansicht öffnen Christine Sun Kim und Thomas Mader zeigen in ihrer gemeinsamen Ausstellung im Kunstraum unter anderem Zeichnungen und Skizzen. (Foto: Iga Drobisz)

"Various Others" ist schon lange in meinem Kalender eingetragen, und ich freue mich, zeitgenössische internationale Kunst an vielen Orten in der Stadt zu erleben. Heute besuche ich die Ausstellung der amerikanischen Sound-Künstlerin Christine Sun Kim und des deutschen Konzeptkünstlers Thomas Mader im Kunstraum. Seit 2013 befasst sich ihre gemeinsame Praxis in verschiedenen Formaten mit der Komplexität von Kommunikation, Möglichkeiten und Grenzen von Verständigung und sprachlichen Machtverhältnissen. In der internationalen Kunstszene ist Kim schon längst keine Unbekannte mehr - in der breiteren Öffentlichkeit der USA hat sie aber spätestens nach ihrem Auftritt beim NFL Superbowl 2020, bei der sie die Nationalhymne und "America the Beautiful" in amerikanischer Gebärdensprache vorgetragen hat, Bekanntheit erlangt. Diversität und Inklusion in der Kunst sind für unser gesellschaftliches Bewusstsein unerlässlich, und ich bin stolz darauf, Künstler und Künstlerinnen wie Christine Sun Kim und den Kunstraum zu unterstützen.

Mittwoch: besondere Laufrunde

Detailansicht öffnen Sie ist die Lieblings-Joggingpartnerin von Timothy Liston: Münchens Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Hatte ich das Oktoberfest erwähnt? Das erfordert ja einiges an Kondition von seinen Anhängern. Ich frage mal meine Lieblings-Joggingpartnerin, Münchens Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden, ob sie Lust und Zeit hat, mit mir mittags eine Runde durch den Englischen Garten zu drehen. Anschließende Einkehr in der Hirschau bei einem isotonischen Getränk nicht ausgeschlossen.

Donnerstag: neue Literatur

Detailansicht öffnen Lauren Groff ist eine von Barack Obamas Lieblingsautorinnen. Nun kommt sie mit ihrem neuen Buch "Matrix" im Gepäck ins Literaturhaus. (Foto: Eli Sinkus)

Der Donnerstag ist schon lange gesetzt: Auf uns wartet unter der Überschrift "Great American Novels" ein großartiges amerikanisches "Double Feature" im Münchner Literaturhaus. Lauren Groff ist bekanntermaßen eine von Präsident Barack Obamas Lieblingsautorinnen. Heute kommt sie mit ihrem neuen Buch "Matrix" im Gepäck ins Literaturhaus. Und Hernan Diaz stellt am selben Abend seinen neuen Roman "Treue" im Literaturhaus vor. Diaz - in Argentinien geboren, in Schweden aufgewachsen, in den USA zuhause - ist ein wahrer Weltenbummler und definitiv ein aufgehender Stern am amerikanischen Kulturhimmel. Im Literaturhaus könnte ich dieser Tage glatt mein Zelt aufschlagen, denn bereits für Dienstag, 20. September, ist ein weiteres literarisches Schwergewicht aus den USA angekündigt: Amor Towles. Stay tuned!

Freitag: Bayerns kleines Amerika

Detailansicht öffnen In Grafenwöhr erstreckt sich Europas größter Truppenübungsplatz. Hier entstanden durch die militärische Nutzung einzigartige Lebensräume, die die Fotografin Lila Hartig in eindrucksvollen Aufnahmen einfängt. (Foto: Lila Hartig/Amerikahaus)

Wer schon Lila Hartigs "51st State"-Ausstellung 2015 im Amerikahaus gesehen hat, weiß, dass sie eine intime Kennerin der US-Militärpräsenz in Bayern ist - und eine großartige Fotografin. Am heutigen Freitag stellt sie, wieder im Amerikahaus, ihr Folgeprojekt "Home-Based In Bavaria" vor, das in Zusammenarbeit mit uns und unseren Freunden vom siebten Ausbildungskommando der US-Armee in Grafenwöhr in der Oberpfalz entstanden ist. Wenn Sie wissen möchten, was es mit der "Bavarian Serengeti" auf sich hat und wie es auf und neben einem der größten Truppenübungsplätze Europas zugeht, dann stoßen Sie gerne dazu!

Samstag: Bierzelt-Diplomatie

Detailansicht öffnen O'zapft is: Nach zwei coronabedingten Absagen beginnt heute auf der Münchner Theresienwiese wieder das Oktoberfest. (Foto: Matthias Balk/dpa)

Auf diesen Tag haben wir seit 2019 hingefiebert. Wenn es heute im Schottenhamel-Festzelt wieder "Ozapft is" heißt, ist auch meine Chefin, US-Botschafterin Amy Gutmann, mit von der Partie. Was uns in den kommenden zwei Wochen erwartet, nennen wir Mitglieder des diplomatischen Corps scherzhaft "Bierzelt-Diplomatie". Aber unter dem weiß-blauen Zeltdach und in ausgelassener Stimmung lässt sich tatsächlich so einiges besser besprechen als im schnöden Büro.

Sonntag: deftiger Brunch

Detailansicht öffnen Schöner Ort für ein spätes Frühstück: Das Café Reitschule in der Königinstraße. (Foto: Stephan Rumpf)

Als absoluter Fan authentischer Trachten lasse ich mir natürlich auch den Trachtenumzug am Sonntag nicht entgehen. Aber so ein Wiesn-Auftakt schlaucht ganz schön. Da heißt es bei einem deftigen Brunch die Batterien wieder aufladen. Das geht sehr gut im Café Reitschule - vor allem auf der sonnigen Terrasse, bei einem traditionellen Weißwurst-Frühstück. Zudem lädt das schöne Ambiente zum Verweilen ein nach einem langen Wiesn-Tag. Danach geht's auf einen Spaziergang in den Englischen Garten - ein Klassiker am Sonntag, egal zu welcher Jahreszeit.

Timothy Liston hat einen speziellen Draht zu Bayern. Seine Frau kommt aus dem Freistaat, eine Tochter ist in München geboren. Seit zwei Jahrzehnten ist der 51-Jährige Diplomat, unter anderem mit Stationen in Wien, Vilnius und Vietnam. Seit Juli 2021 ist er US-Generalkonsul in München. Aufgewachsen in New Jersey, zog es ihn nach seiner Jugendzeit raus in die Welt, in seinem Fall nach Deutschland. Vor seinem Eintritt in den Auswärtigen Dienst arbeitete er bei der RAND Corporation, war Stipendiat des Robert-Bosch-Instituts und Teilnehmer des Praktikumsprogramms beim Deutschen Bundestag. Liston spricht Deutsch, Vietnamesisch und Litauisch.