Länger feiern am Kulturstrand

Münchnerinnen und Münchner sowie Touristen können noch bis zum 11. September den Kulturstrand an der Corneliusbrücke besuchen. Die Verlängerung hat der Feriensenat des Stadtrats am Mittwoch mit Mehrheit beschlossen. Die Fraktion CSU/Freie Wähler stimmte dagegen und warf den Grünen erneut vor, den Veranstalter Benjamin David zu bevorzugen. Es falle auf, dass dieser "Sonderrechte" für sich beanspruche, sagte Fraktionsvize Hans Theiss (CSU). Nimet Gökmenoglu (Grüne) wies das zurück; die Verlängerung des Kulturstrands sei insbesondere für jene ein wichtiges Angebot, die dieses Jahr nicht in den Sommerurlaub fahren könnten. Eine weitere Verlängerung der Veranstaltung werde es nicht geben, sagte Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller-Gradl. Sie verwies darauf, dass Ende des Jahres ein Grundsatzbeschluss zu dem Thema fällig sei.