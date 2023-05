Von Katharina Thümler

In München wurde am Mittwoch die Sommersaison eingeläutet: Bei 14 Grad und grauer Wolkendecke wurde am Mittag der Kulturstrand an der Corneliusbrücke wiedereröffnet. Der ursprüngliche Eröffnungstermin am 1. Mai konnte aufgrund von späten Genehmigungen und dem darin begründeten verspäteten Aufbau nicht eingehalten werden. Nun aber sind die rund 27 Tonnen Karibikstrand (Caribic Beach Professional-Sand) aufgefüllt und mit Liegestühlen ausgestattet. Bei der Eröffnung um 12 Uhr fanden sich nur wenige Menschen unter dem verhangenen Himmel zusammen, später ließ die Sonne sich dann aber doch noch blicken. In den kommenden Wochen rechnen die Veranstalter, wie auch in den Vorjahren, dann mit großem Zulauf.

Bis zum 11. September bleibt der Strand geöffnet und bietet neben Open-Air-Kino, Lesungen und Sport auch ein Kinderprogramm und viel Live-Musik an. Bis um 21.30 Uhr dürfen Bands und DJs spielen, bis 23 Uhr gibt es dann nur noch Begleitmusik aus Boxen, um die Anwohner nicht zu stören. Stärken können sich die Strandgänger auch in diesem Jahr beim "Isar-Griechen" Giorgos Metiokidis, der seine Gyros-Pita auch vegetarisch und vegan anbietet. Auf der Getränkekarte finden sich neben Softdrinks, Schorlen und Bier von Hacker-Pschorr auch diverse Cocktails und Longdrinks.