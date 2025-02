Von Heiner Effern

Der eine hätte gedurft, aber den wollte die Mehrheit des Stadtrats nicht mehr. Der andere wollte unbedingt, aber er darf nun nicht. Nach dem Wechsel von Amtsinhaber Anton Biebl (parteilos) zum Freistaat Bayern und dem per Gericht erzwungenen Rückzug des gewählten Nachfolgers Florian Roth (Grüne) steht München von 1. April an ohne Kulturreferent da. Wie es nun weitergeht, war am Dienstagnachmittag noch unklar. „Ich dränge darauf, dass wir möglichst schnell ein Vorgehen beschließen, um die Nachfolge zu regeln“, sagte Kulturbürgermeister Dominik Krause (Grüne).