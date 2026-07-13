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Münchens KulturreferentJetzt werden sie ihn kennenlernen

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Marek Wiechers (parteilos), der Kulturreferent in Deutschlands größter Kommune. Sein Amt gleicht dem eines Kulturministers in einem Bundesland.
Marek Wiechers (parteilos), der Kulturreferent in Deutschlands größter Kommune. Sein Amt gleicht dem eines Kulturministers in einem Bundesland. Robert Haas

Marek Wiechers wurde vom Stadtrat nur für zwei Jahre gewählt, es gab eine gewisse Skepsis. Und schon muss  er aufpassen, dass ihm die Kammerspiele, das berühmteste Theater der Stadt, nicht entgleiten.

Von Heiner Effern

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Wenn in den großen Theaterhäusern der Republik ein Wechsel ansteht, dann wird die Politik schnell zur dramatischen Bühne. Im Stück um das Vertragsende von Barbara Mundel, der Intendantin der Münchner Kammerspiele, dreht sich alles um die Frage: Wie gehen die Theaterchefin und die Verantwortlichen der Stadt auseinander? Eine zentrale Figur in diesem Schauspiel ist der städtische Kulturreferent Marek Wiechers, der nicht nur die beiden großen, städtischen Theater verantwortet, neben den Kammerspielen noch das Volkstheater, sondern unter anderem auch die Münchner Philharmoniker, ein Orchester mit Weltruf.

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Debatte
:Wir werden uns noch wundern

Der miserable Umgang der Münchner Politik mit der Kammerspiel-Intendantin Barbara Mundel passt in eine Zeit hohler Worte und Bekenntnisse. Wenn es ernst wird, sind Menschen und Institutionen nichts mehr wert in diesem Land.

SZ PlusEssay von Alexander Gorkow

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