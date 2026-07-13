Marek Wiechers wurde vom Stadtrat nur für zwei Jahre gewählt, es gab eine gewisse Skepsis. Und schon muss er aufpassen, dass ihm die Kammerspiele, das berühmteste Theater der Stadt, nicht entgleiten.

Wenn in den großen Theaterhäusern der Republik ein Wechsel ansteht, dann wird die Politik schnell zur dramatischen Bühne. Im Stück um das Vertragsende von Barbara Mundel, der Intendantin der Münchner Kammerspiele, dreht sich alles um die Frage: Wie gehen die Theaterchefin und die Verantwortlichen der Stadt auseinander? Eine zentrale Figur in diesem Schauspiel ist der städtische Kulturreferent Marek Wiechers, der nicht nur die beiden großen, städtischen Theater verantwortet, neben den Kammerspielen noch das Volkstheater, sondern unter anderem auch die Münchner Philharmoniker, ein Orchester mit Weltruf.