Von Heiner Effern, Susanne Hermanski

Nun ist es offiziell: Florian Roth ist der designierte Münchner Kulturreferent. Die Grünen im Rathaus haben sich in einer Sondersitzung wie erwartet nach der Vorstellung der Bewerberinnen und Bewerber im Kulturausschuss einstimmig für ihren eigenen Stadtrat entschieden. Da die Fraktion laut dem Koalitionsvertrag das Vorschlagsrecht für das Amt besitzt, sollte Roth am 23. Oktober in der Vollversammlung des Stadtrats gewählt werden. Auf Landesebene entspräche seine künftige Position in etwa der Aufgabe eines Kulturministers.