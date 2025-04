Von Heiner Effern

Die Stadt hat mit den Kammerspielen und dem Volkstheater tolle Bühnen. Sie hat einen Interims-Konzertsaal, über den manche Musikliebhaber lästern, um den München aber viele Kommunen in Deutschland beneiden dürften. Dazu Galerien, ein Dokumentationszentrum über die dunkle Zeit im Nationalsozialismus und noch viel mehr an Kultur. Was der Stadt weiterhin fehlt, ist ein dafür verantwortlicher Kulturreferent. Am Donnerstag geht die Suche weiter. Ausgang höchst ungewiss.