Der Ärger um die Wahl des Münchner Kulturreferenten nimmt kein Ende. Es gibt einen neuen Eilantrag in dieser Sache an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Das hat dieser der Süddeutschen Zeitung auf Anfrage bestätigt. Der Antrag sei am Montag eingegangen und habe zum einen das Ziel: „Die Wahl eines Interims-Kandidaten als Kulturreferenten bis 30. September 2026 zu untersagen.“ Zum anderen, der Stadt München aufzugeben, „ein reguläres Auswahlverfahren zur Besetzung der Stelle des Kulturreferenten / der Kulturreferentin durchzuführen, zu dem auch der Antragsteller zugelassen wird“.