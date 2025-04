Die Landeshauptstadt München will die Suche nach einem neuen Kulturreferenten aufgeben: Das Direktorium, also die oberste Stadtverwaltung, schlägt vor, das Auswahlverfahren abzubrechen und Marek Wiechers in das Amt zu befördern, den bisherigen Stellvertreter des ausgeschiedenen Anton Biebl. Das geht aus der Sitzungsvorlage für die nächste Vollversammlung des Stadtrats am kommenden Mittwoch hervor.