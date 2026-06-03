Demnächst stehen die ersten wichtigen Personalentscheidungen der neuen Regierungskoalition im Münchner Rathaus an: Die Amtszeiten der Chefs von Kommunal- und Kulturreferat laufen zum 30. September ab. In den kommenden Wochen bis zur Sommerpause muss entschieden werden, wer die Referate künftig leiten soll.

Während für die Besetzung des Kommunalreferats kein größerer Gesprächsbedarf zu herrschen scheint, gibt es für das Kulturreferat noch einen gewissen Vorbehalt. Die Freien Wähler, denen in der Mango-Koalition aus Grünen/Rosa Liste, SPD sowie FDP/Freien Wählern das Vorschlagsrecht für diesen Spitzenposten zugestanden worden war, möchten den Vertrag von Amtsinhaber Marek Wiechers zunächst nur für zwei Jahre verlängern statt für die üblichen sechs. Einen entsprechenden Bericht von tz/Münchner Merkur bestätigten FDP/FW-Fraktionschef Jörg Hoffmann sowie der neue FW-Stadtrat Michael Piazolo der SZ.

Es handele sich dabei allerdings keineswegs um eine „Posse um Posten“ oder eine „Probezeit“, wie zu lesen gewesen sei, versichern die beiden Männer übereinstimmend. Gerade der letztgenannte Ausdruck missfällt Piazolo, sagt er, weil das klinge, als wäre der knapp 50 Jahre alte Wiechers ein Berufsanfänger. Dabei halte er diesen sogar für „hoch qualifiziert“, bekräftigt Piazolo, einst selbst Staatsminister für Unterricht und Kultus. Dennoch wirbt er um Verständnis für eine kurze Befristung. „Wir“, und damit meint er sich und seinen Parteikollegen Andreas Staufenbiel, „sind neu im Stadtrat und kennen noch nicht alle handelnden Personen“, erklärt er: „Wir wollen als Freie Wähler erst mal reinschauen ins Kulturreferat, wie es da so läuft.“

Fraktionschef Hoffmann (FDP) erinnert daran, dass Wiechers zwar parteilos ist, aber im Rathaus bei der SPD angedockt war, unter anderem als Büroleiter des damaligen Oberbürgermeisters Dieter Reiter, ehe er 2019 ins Kulturreferat wechselte. „Wir wollen erst mal sehen, ob’s funktioniert zwischen uns“, sagt Hoffmann, der die zweijährige Vertragsverlängerung für „eine gute Kompromisslösung“ hält. Seine Fraktionspartner von den Freien Wählern hätten mit ihrem Vorschlagsrecht Wiechers ja einfach abberufen und einen eigenen Kandidaten installieren können, „aber das haben sie nicht getan“.

Eine Verlängerung von Wiechers’ Tätigkeit bis zum Sommer 2028 käme auch den Bestrebungen des Stadtrats entgegen, die Amtszeiten der städtischen Referate stärker mit seiner eigenen Legislaturperiode zu synchronisieren. Ende Juni 2028 laufen turnusgemäß die Amtszeiten an der Spitze von Kreisverwaltungs-, Personal- und Sozialreferat aus, Ende August 2028 folgen das IT-Referat sowie die Stadtkämmerei. Das Kulturreferat wäre mithin das sechste der 14 städtischen Ministerien, über dessen Leitung in diesem Zeitraum entschieden werden würde.

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Ob Wiechers’ neuer Vertrag bis 30. Juni oder 31. August 2028 terminiert wird, sei „nicht entscheidend“, sagt Piazolo. Das exakte Datum werde noch in die Vorlage für den Stadtrat einfließen, die derzeit ausgearbeitet wird. Nach der Abwahl des parteilosen Anton Biebl und der letztlich gescheiterten Berufung des Grünen-Stadtrats Florian Roth hatte der bisherige Stellvertreter Wiechers den Chefposten im Kulturreferat zunächst vorübergehend übernommen. Schließlich berief ihn der Stadtrat dann nur bis zum 30. September 2026, damit das neu zusammengesetzte Gremium nach der Kommunalwahl in diesem Frühjahr über eine langfristige Besetzung entscheiden könne. Von der Grünen/Rosa-Liste-Fraktion wurde Wiechers damals als „stabile Zwischenlösung“ bezeichnet – die nun allem Anschein nach noch einmal ausgebaut wird.

Bei der Besetzung des Kommunalreferats scheint einer Dauerlösung hingegen nichts im Wege zu stehen: Dort verabschiedet sich Edwin Grodeke im Herbst in den Ruhestand. Ähnlich wie Wiechers hatte er die Führungsposition vor einem Jahr kommissarisch übernommen, für die in ihre Heimatstadt Hamburg gewechselte Jacqueline Charlier. Das Vorschlagsrecht für das Kommunalreferat hatte der neue OB Dominik Krause der CSU überlassen, um auch die größte Oppositionspartei in die Regierungsarbeit der Mango-Koalition einzubeziehen. Die Wahl des früheren städtischen Personalreferenten und aktuellen CSU-Landtagsabgeordneten Alexander Dietrich für eine sechsjährige Amtszeit gilt als sicher.