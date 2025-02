Der Münchner Stadtrat hat zwar unlängst einen neuen Kulturreferenten gewählt – aber der darf sein Amt „bis auf weiteres“ nicht antreten. Das Verwaltungsgericht München hat der Landeshauptstadt in einem Eilbeschluss nämlich untersagt, den Chefposten im Kulturreferat „mit dem hierfür gewählten Bewerber zu besetzen“ – das ist der Grünen-Stadtrat Florian Roth. Der 57-Jährige hatte sich am 23. Oktober bei der Referentenwahl im Stadtrat erst im zweiten Durchgang und dort auch nur mit einer knappen Mehrheit von 40:39 Stimmen gegen den parteilosen Amtsinhaber Anton Biebl durchgesetzt. Gegen diese Entscheidung hat jedoch ein anderer Bewerber geklagt, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Medienmitteilung des Gerichts hervorgeht.

Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig. Die Beteiligten können innerhalb von zwei Wochen Beschwerde beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einlegen. „Die Rechtsabteilung der Stadt muss das Urteil nun erst einmal prüfen und bewerten. Dieses Ergebnis müssen auch wir erst einmal abwarten“, teilten die Fraktionschefs der Grünen, Mona Fuchs und Sebastian Weisenburger, in einer gemeinsamen Erklärung mit. Von der SPD, dem Regierungspartner der Grünen im Stadtrat, gab es keine Stellungnahme.

Dafür äußerte sich die Opposition im Rathaus ausführlich. CSU und Freie Wähler fühlten sich durch das Gerichtsurteil in ihrer Meinung bestätigt. „Der grün-roten Stadtregierung war das Parteibuch wieder einmal wichtiger als die Qualifikation“, sagte CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl: „Es hat sich bewahrheitet, was wir im Stadtrat mehrfach sehr deutlich kritisiert haben: Bei der Auswahl des neuen Kulturreferenten wurde rechtlich unzulässig getrickst.“ Ähnlich formulierte es Jörg Hoffmann, der Fraktionsvorsitzende von FDP/Bayernpartei: Roths Wahl zum Kulturreferenten sei „eine rein politische Entscheidung“ gewesen, „da hier nicht der Befähigste, sondern der politische gewollte Kandidat“ gekürt worden sei.

Den Schaden habe nun die Münchner Kultur; „Für die ist das eine Katastrophe“, glaubt Pretzl. Egal, ob die Stadt gegen das Urteil in Berufung gehe oder die Stelle gleich komplett neu ausschreibe – es drohe ein monatelanges Vakuum an der Spitze des Kulturreferats. Das könnte sich auf Etatverhandlungen und letztlich auf die Förderung der hiesigen Szene auswirken.

Biebls Amtszeit wäre offiziell am 30. Juni 2025 abgelaufen. Er hat aber bereits einen neuen Job im bayerischen Kultusministerium, wo er als „Change-Manager“ für die Museumsoffensive des Freistaats vorgestellt worden ist. Deshalb wechselt er auch schon zum 1. April, und zwar unabhängig von weiteren Entwicklungen bei der Stadt München. Weil Florian Roth vom Stadtrat ohnehin erst zum 1. Juli in die Position gewählt wurde, müsste Biebls Stellvertreter Marek Wiechers also mindestens drei Monate Führungslücke überbrücken.

Wie das Verwaltungsgericht mitteilte, habe ein nicht berücksichtigter Mitbewerber um den Referenten-Posten bereits im November einen Eilantrag gegen die Auswahlentscheidung gestellt. Dem habe das Gericht nun am Mittwoch stattgegeben. Nach seiner Auffassung habe die Landeshauptstadt „nicht hinreichend begründet, warum ein dienstliches Erfordernis für eine ausnahmsweise Zulassung des gewählten Bewerbers zu dem Kandidatenkreis bestand“. Über die Besetzung der Stelle des Referatsleiters müsse deshalb neu entschieden werden.

Die Wahl von Florian Roth zum Kulturreferenten der Landeshauptstadt war von Beginn an umstritten gewesen. Die Mehrheit des Stadtrats hatte auf Initiative der Grünen die Qualifikationskriterien gedehnt, damit Roth überhaupt in den Kandidatenkreis rücken konnte. Mit der Bemerkung „ausnahmsweise Zulassung des gewählten Bewerbers“ hat das Gericht ja schon auf eine mutmaßliche Schwachstelle im Auswahlprozess hingewiesen.

Insgesamt acht Personen hatten die Voraussetzungen für eine Führungsposition in einem kommunalen Referat erfüllt, stellte das Verwaltungsgericht in seinem Urteil fest. Sieben weitere – darunter Florian Roth – wurden vom Personalausschuss des Stadtrats in nicht-öffentlicher Sitzung „mit sonstigem Qualifikationserwerb“ für die Bewerbung zugelassen. Der seit 2008 im Münchner Stadtrat sitzende Florian Roth ist promovierter Politikwissenschaftler und leitet bislang im Referat für Bildung und Sport die „Bildungsberatung International“, hat also nicht wirklich berufliche Erfahrung im Kulturbereich.

Diese Abweichung vom üblichen Verfahren ist ungewöhnlich, aber man kann eine solche Ausnahme machen, wenn es ein „dienstliches Erfordernis“ gibt, also zum Beispiel keine anderen geeigneten Kandidaten. Warum es die in diesem Fall nicht gegeben haben sollte, wo doch mindestens acht Bewerbungen vorlagen (darunter die des Amtsinhabers Biebl), konnte die Stadt dem Gericht offenkundig nicht schlüssig erklären.

Das monierte in seiner Presseerklärung zudem, dass die Vorauswahl der Kandidaten, die seinerzeit zur Vorstellung in den Kulturausschuss eingeladen worden waren, den großen Stadtratsfraktionen überlassen worden sei. Hinter den Kulissen im Rathaus sorgte diese Behauptung für Verwunderung.

Der namentlich nicht genannte Kläger sei im Gegensatz zu Florian Roth nicht in der Münchner Stadtverwaltung tätig, hieß es in der Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts weiter. Er sei auch gar nicht zu einer Vorstellung in den Kulturausschuss der Landeshauptstadt eingeladen worden.