Von Sabine Leucht

Wie viel Gefühl, wie viel Reflexion und wie viele Fakten passen in eine begrenzte Zeilenzahl? Noch nie hat diese nüchterne Überlegung so weh getan. Kann dergleichen doch nie wieder mit einer geteilt werden, mit der man so vieles teilen konnte: private Sternstunden und Probleme, Frust über den gemeinsamen Beruf und hochfliegende Pläne für alternative Zukünfte. Um dann doch wieder zurückzukommen auf das, was man gelernt hat. Der Liebe zur Sache und der Verantwortung gegenüber den Künstlern wegen.

Am vergangenen Mittwoch ist Petra Hallmayer nach zweieinhalbjährigem Kampf gegen den Krebs gestorben. Dieser kluge und belesene Herzensmensch, diese Traumkollegin, Kümmerin, aufmerksamste Zuhörerin - und ob all dieser Begabungen auch begnadete Kritikerin und Kulturjournalistin. Der Verlust und die Trauer könnten nicht größer sein.

Am 26. August 1957 geboren, hat Petra Hallmayer Sinologie studiert, war Redakteurin der WAZ Essen, schrieb überregional für die NZZ, die Frankfurter Rundschau und gelegentlich für die taz, in München für die Magazine Prinz und Applaus - und über Jahrzehnte hinweg, seit Mitte der Neunzigerjahre, für die Süddeutsche Zeitung. Sie blieb dieser Zeitung treu, bis es gesundheitlich nicht mehr ging. Mit ihrem unbestechlichen Blick, ihrem immensen Hintergrundwissen und dieser Genauigkeit im Detail.

Petras Texte über Theater, Kabarett und ihre große Liebe Literatur taugen nicht dazu, einzelne schillernde Zitate aus ihnen herauszuschneiden. Sie sind als Ganzes rund und stimmig; immer liebevoll und zugewandt, ohne sich um ein Urteil zu drücken. So war auch sie als Mensch - und damit für alle, die sie kannten, ein Glück. Für die Kulturzeitung Münchner Feuilleton (MF), deren Gründungskreis sie angehörte, für diverse Jurys vom Giesinger Kulturpreis übers Passauer Scharfrichterbeil bis zum Tukan-Preis, für das Online-Theaterportal nachtkritik.de, für das sie sich die Nächte schreibend um die Ohren schlug - meist bis zur Deadline am frühen Morgen, denn zufrieden gab sie sich erst, wenn es denn sein musste.

Petra war selbstkritisch, lauter, gewissenhaft und bescheiden bis zur Selbstverleugnung und machte auch ihr Sterben alleine mit ihrem Mann aus. Dem Münchner Kulturleben und dem Gros ihrer Freunde, die nicht den Mut aufbrachten zu insistieren, fehlt sie daher schon länger. Nun fehlt auch ihr warmes, raues Lachen in dieser zerbröselnden Welt.