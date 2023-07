Von Michael Zirnstein

So reich an Gesten und Mimik hat man Dieter Reiter noch nie reden sehen. Der Oberbürgermeister ist im Hof vor dem Gasteig umzingelt von einer Gruppe schwer oder nicht hörender und sprechender Künstler und Künstlerinnen. Eine Gebärdendolmetscherin übersetzt ihm, was diese sehr aktive Community dem Oberbürgermeister für Vorschläge macht. Auch Susanne Kermer ist dabei, eine "Deaf Performerin". Das heißt, sie überträgt Musik oder Schauspiel durch ihre bewegte Gebärdenkunst für Gehörlose. Und auf diese Weise übersetzt sie auch Hörenden, wie Gehörlose sich fühlen, wenn diese Konzerte oder Kunst wahrnehmen - zum Beispiel im Finale von "The Voice Kids". Als OB kann man von dieser Lebendigkeit im Ausdruck nur lernen. Mal hält sich Reiter theatralisch den Kopf, mal tippen seine Finger auf einer imaginären Tastatur. "Schreiben Sie mir!", soll das heißen.

Dieter Reiter und seine Frau Petra haben 600 verdiente Kulturschaffende zum jährlichen Kulturempfang geladen. Diesmal, so der Rathauschef, solle nicht so exklusiv gefeiert werden wie im Jahr zuvor im Garten des Lenbachhauses. "Inklusiv" soll diesmal alles sein vor dem baufälligen, gerade durch die Zwischennutzung "Fat Cat" wiederbelebten Gasteig. Daher sind auch 50, 60 Künstler mit unterschiedlichen Behinderungen eingeladen. "Zehn Prozent, das entspricht ungefähr dem Anteil Behinderter an der gesamten Bevölkerung", sagt die Konzertfotografin Itje Kleinert von "Barrierefrei feiern". Die Initiative hat selbst viele der Gäste vorgeschlagen, wie Erwin Aljukic, das bekannteste deutsche Fernsehgesicht mit Glasknochenkrankheit, die Schauspielerin und Musikerin Lucy Wilke (Blind & Lame) oder von Muskelschwund beeinträchtigte bildende Künstlerin Katrin Bittl, die etwa Personen aus bekannten Gemälden in ihren Versionen mit Handicaps versieht.

Die Initiative ist seit einer Ortsbegehung im Mai involviert, den Empfang behindertenfreundlicher zu machen: Rede-Transkripte werden vorab verteilt, Induktionsschleifen zum besseren Verstehen an Hörgeräte gekoppelt, ein roter Kunststoffboden ist verlegt. "Kopfsteinpflaster ist der Endgegner für uns Rollstuhlfahrer", sagt Madeleine Söltl, und erklärt "als Expertin in eigener Sache" das Konzept der Barrierefrei-Initiative: "Hinkommen, reinkommen, klarkommen." Dabei wäre schon beim Hinkommen beinahe ein Desaster passiert: Am Nachmittag kam die Nachricht, die Aufzüge des S-Bahnhofs Rosenheimer Platz seien kaputt, viele Gäste hätte nicht anreisen können. Am Abend ging alles.

Detailansicht öffnen Kammerspiele-Intendantin Barbara Mundel (Mitte) und Bürgermeisterin Katrin Habenschaden. (Foto: Stephan Rumpf)

Und so tritt Reiter vor eine wirklich divers wirkende Menge, um sich einiger seiner Kulturverdienste zu brüsten. Wie der "Liebesheirat" der Philharmoniker mit dem neuen Chefdirigenten Lahav Shani, der neuen barrierefreien Stadtbibliothek in Riem, und nicht zuletzt dem europaweit einzigartigen "Zwischennutzungs-Highlight" Fat Cat. Obwohl sich die neuen Mieter in den recht günstigen Räumen gerade erst einrichten, obwohl sie viele Gemeinschaftsaktionen wie Tage der offenen Tür planen, und obwohl Ober-Organisator Christian Kiesler nun auch die Säle für ein Kulturprogramm ertüchtigt, obwohl es also gerade niemand eilig hat mit dem Auszug, kündigte Reiter an, die Gasteig-Sanierung möglichst noch im Herbst auf den Weg zubringen.

Detailansicht öffnen Veranstalter Till Hofmann, Wolfang Heckl, Chef des Deutschen Museums, und CSU-Stadtrat Manuel Pretzl (von links nach rechts). (Foto: Stephan Rumpf)

Mit der Aussicht auf einen strahlenden neuen Kulturleuchtturm will Reiter offenbar auch Kulturstaatsminister Markus Blume locken, den er zwar zu Beginn der Rede nicht begrüßt hat, dem er aber eine gemeinsame Bespielung und Bezahlung der Philharmonie durch Stadt und Freistaat anbietet: "Rufen Sie mich an, aber nicht zu lange warten ...!" Sein Motto dabei: "Wer ko', der ko'!" Kulturreferent Anton Biebl präzisiert dies: "Es wird ohne bauliche Veränderung nicht gehen." Nicht zuletzt, um den Gasteig auch für Besucher mit Behinderung fit zu machen.

Detailansicht öffnen Gelöste Stimmung im Innenhof des alten Gasteigs, der jetzt Fat Cat heißt. (Foto: Stephan Rumpf)

Die Gäste von der Barrierefrei-Initiative wussten solche Versprechungen durchaus zu schätzen, sehen aber noch viel Bedarf nachzubessern. Etwa seien viele Clubs und Bühnen nicht zugänglich, sagte Max Head von der Folkrock-Band Botánica Loca. Bevor sich Reiter zum nächsten Kulturhöhepunkt aufmachen konnte ("dem Konzert von Bruce Springsteen am Sonntag"), passte ihn der Bassist mit seinem Rollator ab: "Können wir reden, von Musiker zu Musiker?"