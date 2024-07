Von Yvonne Poppek

Am Ende wird es die Mischung aus Himbeere und Chili. Die Mehrheit der rund 500 Gäste im Innenhof des Stadtmuseums wünscht sich das so. Sie hätte sich auch für anderes entscheiden können, für Popcorn, Honig oder Zimt etwa. Dafür gibt es je zwei Stimmkarten, eingangs des Hofs stehen die Urnen für die Wahl, welche Geschmackskoalition das Getränk dieses Abends eingehen soll. Wer kommt, kann sich also an einem simplen, demokratischen Akt beteiligen. Denn das ist das Thema des diesjährigen Kulturempfangs der Stadt München am Montagabend: „75 Jahre Grundgesetz – Wir feiern Demokratie!“ Die Mehrheit stimmt für Süß-Scharf-Rot, da ließe sich einiges hineininterpretieren.