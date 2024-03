Wer wissen will, wie groß das Ausdrucksspektrum für Angst ist, kann dies beim Solo "Furchtlos durch den Alltag" von Lucca Züchner erleben.

Lucca Züchner legt ein fabelhaftes Solo hin. "Furchtlos durch den Alltag" ist ein sehr lustiger Abend in der Kulturbühne Spagat.

Von Sabine Leucht

Der Projektor weiß Bescheid, wo und wozu wir geladen sind: VHS-Raum 352, Kurs I: "Überleben für Anfänger*innen". Bloß die Dozentin fehlt. Und als sie in Rettungsweste und Sturzhelm herein hetzt, ist sonnenklar: Hier kommt eine Weit-Fortgeschrittene im Panik-Schieben und Auf-der-Hut-Sein. "Mir passiert ständig immer alles", sagt Hilke Schaaf-Degenhardt denn auch - mit genau dem richtigen Mix aus Selbstverständlichkeit und Bibbern in der Stimme. Kein Wunder, denn die "Survival Evasion Resistance Escape"-Assistentin wird von der grandiosen Lucca Züchner gespielt.