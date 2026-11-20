13 Euro für ein Spotify-Abonnement zum Musik hören, 45 Euro für Live-Sport bei DAZN, 16 Euro für unbegrenzte Filme und Serien bei Netflix. Doch was ist eigentlich mit Veranstaltungen in der realen Welt, die außerhalb des Bildschirms stattfinden? Mit „Abundo“ geht in München eine App an den Start, die genau in diese Lücke springen will: Für einen Fixpreis von neun Euro im Monat – so das aktuell noch gültige Startangebot – können beliebig viele Kulturevents vor der eigenen Haustür besucht werden. Später kostet das Abo dann 29 Euro pro Monat.

Die App zielt damit vor allem auf ein Publikum ab, das bislang kaum Berührungspunkte mit der Kulturszene hat. „Wir möchten die Leute ansprechen, die den Wunsch haben, mehr am Leben teilzuhaben“, erklärt Dominique Keufen, Head of Partnerships Germany bei „Abundo“. In Schweden, wo „Abundo“ vor knapp zehn Jahren gegründet wurde, seien die meisten der knapp 14 000 Abonnenten Eltern, deren Kinder gerade das heimatliche Nest verlassen haben. Seit 2022 ist „Abundo“ auch in Deutschland präsent – zuerst in Berlin, dann in Hamburg und Köln. Hierzulande erreiche es jedoch größtenteils junge Berufstätige, die möglicherweise für einen Job in eine neue Stadt gezogen sind und so neue Menschen kennenlernen wollen.

Wieso also jetzt erst München? Das liegt vor allem an der Wachstumsstrategie der Entwickler: Das Ganze funktioniere nur, sagen sie, wenn die Kulturszene einer Stadt auch Lust darauf hätte, mit ihnen zusammenzuarbeiten. In München hätten sich dabei offenbar in der gut vernetzten Kulturszene die Erfolge herumgesprochen, die in den anderen deutschen Städten erzielt worden sind. Gerade in Berlin seien mittlerweile fast alle großen Kulturveranstalter Partner von „Abundo“. Um die 800 Events in der Hauptstadt werden aktuell über die Website beworben.

In München steckt das Projekt noch in den Kinderschuhen. Kulturanbieter können „Abundo“ testen, es gibt noch keine festen Partnerschaften. Über die Website sind dennoch einige der mehr als 200 verfügbaren Veranstaltungen einsehbar: Mit Stand-up-Comedy sind etwa das Wirtshaus im Schlachthof dabei, das Bergson und die Muffathalle. Ebenso findet man dort die Residenz mit einem Klassik-Konzert oder das Hotel Bayerischer Hof mit Jazz. Auch einige Münchner Kinos sind mit von der Partie.

Auf lange Sicht soll das Programm ähnlich wie in Berlin stetig erweitert werden: „Mein Ziel ist es, die komplette Bandbreite der Kultur, die diese Stadt ausmacht, kennenzulernen und widerzuspiegeln – ganz egal wie groß oder klein die Veranstaltung ist“, sagt der Leiter der deutschen Partnerschaften.

„Wir möchten die Leute ansprechen, die den Wunsch haben, mehr am Leben teilzuhaben“, sagt Dominique Keufen, Head of Partnerships Germany bei „Abundo“. Foto: Privat

Dabei sind keineswegs alle Veranstaltungen eines Anbieters bei „Abundo“ zu finden. Die Ticketkontingente variieren von Event zu Event, ebenso gibt es keine eigene Platzwahl. Die Kulturinstitutionen hätten dabei selbst unter Kontrolle, wann und wie viele Karten sie anbieten. Im Einzelfall solle es für den Anbieter Sinn machen, so Keufen. Viele würden „Abundo“ nutzen, um Restkarten nicht verfallen zu lassen. Dabei gibt das Unternehmen einen Großteil der Mitgliedsbeiträge an die Partner abhängig von der Anzahl gebuchter Tickets und dem regulären Ticketpreis weiter.

Die App versteht sich nicht als Alternative zu bestehenden Abomodellen und ist keine Option zum normalen Ticketverkauf. „Uns ist es wirklich wichtig, dass wir in das etablierte System nicht eingreifen und das bestehende Publikum nicht kannibalisieren“, erklärt Keufen, „es ist so lange eine tolle App, wie man offen ist, neue Sachen zu finden“.

Wer sich bis zum 30. November bei „Abundo“ unter abundolive.de/muenchenlaunch anmeldet, zahlt in den ersten drei Monaten seiner Mitgliedschaft nur neun Euro. Danach kostet das Abonnement regulär 29 Euro, wer lieber grundsätzlich in Begleitung ausgehen will, kann auch ein Modell für jeweils zwei Tickets auswählen. Das kostet dann 55 Euro.