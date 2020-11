Von Egbert Tholl

Es ist doch mal sehr erfreulich, wenn man in diesen Zeiten über etwas Positives aus der Kunst berichten kann, speziell aus dem Theater, das es gerade ja nicht gibt, weil es von der Politik als äußerst gefährlich eingeschätzt wird. Das Positive nun ist fast ein kleines Wunder, weil man selbst gar nicht sagen kann, wann denn in Deutschland das letzte Mal ein Theater neu erbaut wurde. Hier jedenfalls wird noch fleißig gebaut, im Münchner Schlachthofviertel, wo man nun anschauen konnte, was das denn werden soll: Christian Stückl, Intendant des Münchner Volkstheaters, zeigte Oberbürgermeister Dieter Reiter, wofür die Stadt 131 Millionen Euro ausgibt. Für den spektakulären Neubau eben des Volkstheaters.

Dieter Reiter ist bei der Ortsbegehung bester Laune, wahrscheinlich weil er sich freut, einmal nicht anhören zu müssen, wie die Theater und die Künstler derzeit darben, wie Freischaffende Angst um ihre Existenz haben und wer das alles einmal bezahlen soll. Das Volkstheater, das neue, ist ja praktisch schon bezahlt, also vom Stadtrat abgesegnet, fertig ist es ohnehin bald, im Oktober wird es eröffnet. Und man kann einfach nur erwarten, dass es großartig werden wird.

DER TAG IN MÜNCHEN

Diese Frau wird Münchens neue Umweltreferentin Christine Kugler war bislang die Chefin der SWM-Bäder. Nun soll sie Münchens neues Umwelt- und Klimareferat leiten. Sie bringt viel Erfahrung mit - und weckt hohe Erwartungen. Zum Artikel

Warum München Silvester-Feuerwerke nicht verbieten kann Die Mehrheit der Stadträte will die Feuerwerke stärker einschränken - doch laut Kreisverwaltungsreferat ist das rechtlich nicht möglich. Zum Artikel

Verspäteter Abschluss Bis zu fünf Jahre verzögern sich die Sanierungen und Erweiterungen an Münchner Schulen, weil der Stadt in der Corona-Krise das Geld ausgeht. Für Schüler bedeutet das noch länger Unterricht in Raumnot und Provisorien. Zum Artikel

Gegen die Leere in den Häusern Was kann die Stadt gegen Leerstand in mehr als 150 Wohnungen tun? Politiker der Linken und der "Partei" dringen auf scharfe Maßnahmen. Oft sind der Verwaltung dabei die Hände gebunden. Aber zumindest in zwei Fällen kann sie Pläne von Investoren womöglich durchkreuzen. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg