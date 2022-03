Von Ulrike Heidenreich

Am Morgen in den Nachrichten: Russische Soldaten bombardieren eine Kunstschule in Mariupol, die Zahl der Opfer ist unklar. Ebenso unklar ist, wie viele Tote noch unter den Trümmern des gänzlich zerstörten Theaters von Mariupol liegen.

Am Morgen in München, vor dem Residenztheater: Die Menschen sonnen sich auf den Bänken am Max-Joseph-Platz. Alles scheint so fern, doch drinnen sind der Krieg, der Tod und die Verzweiflung plötzlich ganz nah.

Andreas Beck, Intendant am Bayerischen Staatsschauspiel, sagt, es seien "immer Theater und Kultureinrichtungen, die als Erstes ausgelöscht werden". In der Diskussionsreihe "München redet" in Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung schildern am Sonntag vier Kulturschaffende, wie die russische Aggression auf die Zerstörung der ukrainischen Kultur abzielt. Einige haben schon vor Längerem, eine erst vor wenigen Tagen ihre Heimat Ukraine verlassen. Der Schock, die Trauer und das Nichtverstehenkönnen ziehen sich schmerzhaft durch die Veranstaltung mit dem Titel "Und plötzlich ist Krieg", moderiert von Cathrin Kahlweit, SZ-Korrespondentin für Mittelosteuropa mit Sitz in Österreich.

Oksana Lemishka, 34 Jahre alt, Medien- und Kulturforscherin, ist erst vor drei Wochen aus der Ukraine nach München geflohen; sie leitete dort ein soziologisches Forschungsprojekt. Am Abend, als der Krieg ausbrach und die ersten Bomben fielen, saß sie bei Thaifood und Bier in einem Lokal in Kiew. "Ich dachte erst an ein Feuerwerk, den Klang kennt man ja nicht. Und dann passiert etwas Existenzielles in deinem Kopf. Die Instinkte, sofort wegzulaufen, springen an", berichtet Lemishka.

"Meine Co-Regisseurin hat gelernt, Molotow-Cocktails anzufertigen"

Der Schriftsteller Dmitrij Kapitelman schläft seit Kriegsausbruch sehr schlecht. Er träumt immer wieder von einem Freund: "Eigentlich ist er Informatiker, doch er hat sich den territorialen Brigaden angeschlossen und kämpft gegen die Russen. Ein Traum endete damit, dass er einen Kopfschuss bekommt." Kapitelman ist mit acht Jahren als sogenannter Kontingentflüchtling nach Berlin gekommen. Er erlebt das, was die Menschen aus der Ukraine nicht nur innerlich zerreißt, sondern auch Familien auseinanderbringt: Seine Mutter sieht russisches Fernsehen. "Obwohl sie weiß, dass das Propaganda ist, bleibt etwas hängen. Dass sie Putin-Fan ist, ist ein massiver Konflikt zwischen uns."

Detailansicht öffnen Der Kampfeswille bei ukrainischen Kulturschaffenden sei enorm, berichten übereinstimmend Marina Schubarth (von rechts) und Tanya Malyarchuk der Moderatorin Cathrin Kahlweit. (Foto: Leonhard Simon)

Die Regisseurin Marina Schubarth, geboren in Kiew, leitet seit vielen Jahren das Dokumentartheater in Berlin. Tod oder Freiheit, dazwischen gebe es für ihre Freunde aus der Kulturszene, die geblieben sind, nichts. Der Kampfeswille sei enorm: "Meine Co-Regisseurin hat gelernt, Molotow-Cocktails anzufertigen." Woher dieser starke Wille zum Widerstand rühre, fragt Kahlweit. "Es sind tiefe Wurzeln, die in der Historie gründen. Die Ukraine musste immer verteidigt werden", so Schubarth.

Der Eintritt ist kostenlos, die Spenden gehen an eine Ukraine-Hilfsaktion

Tanya Malyarchuk, Bachmann-Preisträgerin, Autorin zahlreicher Bücher und Essays, lebt seit elf Jahren in Wien. Vier Schriftsteller aus ihrem Freundeskreis hätten die Waffe in die Hand genommen, erzählt sie auf der Bühne des Residenztheaters. Es gehe darum, einen Völkermord zu verhindern. "Europa schaut live zu, wie die Ukraine geopfert wird." Ihr Vorschlag, in aller Hilf- und Fassungslosigkeit: "Wir sollten alle, alle in die Ukraine fahren und dort bleiben, um so das Bomben zu stoppen und das Land zu retten."

Wer zurzeit regelmäßig Richtung Ukraine fährt, sind die Lkws und Sprinter des Residenztheaters. Sie bringen Hilfsgüter hin und geflüchtete Frauen und Kinder zurück. Statt Eintrittsgeld wurden dafür Spenden am Ausgang gesammelt.