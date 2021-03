Von Rita Argauer

Die Hölle, das sind die anderen, sagt Jean-Paul Sartre. Aber ohne die anderen ist es gerade auch ein bisschen wie in der Hölle. Passend dazu veröffentlichen der Radikal-Künstler Jonathan Meese und DJ Hell nun ihre Zusammenarbeit: "Hab keine Angst, hab keine Angst, ich bin deine Angst". Das Album, das so ein wenig zum künstlerischen Spiegel der Vorstellung einer möglichen Hölle wird, entspricht also gerade dem Zeitgeist.

Obwohl die Planungen dazu schon viel älter sind als die Krise: Eigentlich hatte Hell Meese um ein Cover-Artwork zu seiner eben erschienen Platte "House Music Box" gebeten. Die Wertschätzung erwies sich als gegenseitig. Und so steuerte Meese nicht das Cover, sondern seine Stimme und Texte bei. Ums Cover der Zusammenarbeit kümmerte sich indes Daniel Richter.

Was musikalisch in den neun Tracks passiert, erweist sich dann als zutiefst folgerichtig. Der bayerische Technopionier, dessen Hölle soundästhetisch auch immer von der Helligkeit und trotz mancher Ausreißer in Richtung Noise und Verzerrungen auch von Aufgeräumtheit geprägt ist, erschafft klare Klänge. Die werden zum Zuhause für Meeses Sprachexperimente. Stimmlich klingt der Künstler dann auch tatsächlich wie ein kleines Teufelchen, das sich in Hells so repetitive wie weite Soundlandschaften gesetzt hat.

Musikalisch bringen die beiden Techno und Kraut-Anleihen mit der Sprach- und Gesangsästhetik von DAF oder den Einstürzenden Neubauten zusammen. Meese ist dabei immer etwas schluffiger im Rhythmus als es Gabi Delgado gewesen ist. Und sanglich etwas weniger kunstfertig als Blixa Bargeld. Doch die Unordentlichkeit der Sprachperformances fängt Hell in der sauber getakteten Uhrwerk-Rhythmik seiner Tracks ab.

Es beginnt mit einer psychotischen Studie über den James-Bond-Antiheld Dr. No, die letztlich eine generelle Verneinungs-Haltung zelebriert. "Die Notwendigkeit" ist eine ruppige Forderung nach Kunst als (Lebens-)notwendigkeit. Drei leicht verzerrte ostenativ-wiederholte Klaviertöne erden "Das ist der Streit", in dem die Stimme nur ein Darth-Vader-Knistern ist. Meeses Mutter, die Übermutter, darf natürlich auch nicht fehlen in einem solchen Reigen, in dem Kunst zum höllischen Leben vermischt wird.

Den Künstlern nahezukommen erweist sich als gruselig und warmherzig zugleich

Die singt von der Kraft der Liebe und klingt ein bisschen wie Gudrun Gut und Bettina Köster ("Power of Love"). Verdichtet wird das schließlich zur diktatorischen "Erzliebe" im letzten Track. Fast jung, sanft und zart klingt die 91-jährige Brigitte Meese wenn sie die Liebe als "Rohstoff des Lebens" beschreibt. Und Hell hat dazu Musik mit einer intim-melodiösen und dem Trip-Hop entliehenen Vibrato-Gitarre als Hauptloop geschrieben. Da kommt man den Künstlern nah, das ist hier gleichzeitig gruselig und warmherzig.

Wem also Jonathan Meeses Experimente um die Diktatur der Kunst solo ein wenig sperrig erscheinen, bekommt sie hier in einer durch Hells smooth laufende Produktionen abgefedert zu spüren. Das verwässert Meeses Kunst jedoch nicht, sondern setzt sie in einen zeitlichen und atmosphärischen Kontext, der sie durchaus bereichert. Und Hell hat eh gerade eine Hochphase. Auf seinem jüngsten House-Album genauso wie hier als Produzent.

Meese X Hell: "Hab keine Angst, hab keine Angst, ich bin deine Angst", kürzlich erschienen bei Buback Tonträger.