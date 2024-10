Die Stadt will ihre Kulturbetriebe bei den anstehenden drastischen Sparrunden deutlich entlasten. Vom Jahr 2025 an sollen die Tarifsteigerungen für die Mitarbeiter, die zum Beispiel Kammerspiele und Volkstheater Millionenbeträge kosten, entgegen der ursprünglichen Pläne wieder voll übernommen werden. Das erklärte Florian Roth, Stadtrat der Grünen und von 1. Juli 2025 an der neue Kulturreferent der Stadt. Die Kulturbetriebe müssten dann zwischen drei bis fünf Millionen Euro weniger aus ihrem Budget aufbringen, sagte Roth. Die genaue Zahl würde noch berechnet, über die Höhe der Summe gibt es offensichtlich noch unterschiedliche Ansichten in der Verwaltung.