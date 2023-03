Kultur muss nicht im Opernhaus, im Theatersaal oder auf einer Konzertbühne stattfinden. In der Regel braucht sie nur eines: Menschen, die sich von ihr begeistern lassen. Und das, weiß das Team von "Kultur im Block", funktioniert hervorragend auch vor der eigenen Haustür. Inspiriert von den Hinterhofkonzerten, denen viele Menschen in den Pandemiemonaten von ihrem Balkon aus gelauscht haben, entstand 2020 die Idee, gemeinsam mit den Anwohnern Innenhöfe, Dachterrassen, Hofeinfahrten oder Gärten in Aufführungsorte zu verwandeln.

In diesem Jahr sollen Münchner in Lochhausen-Langwied und Freiham in den Genuss des Angebots kommen. "Wir sind noch auf der Suche nach interessierten Nachbarschaften oder Hausgemeinschaften", sagt Moritz Grebner. Der Dramaturg ist einer der Initiatoren von Kultur im Block und plant die diesjährigen Events gemeinsam mit den Stadtteilkulturzentren Freiham und Ubo 9 aus Aubing.

Wer in diesen Stadtteilen wohnt und Lust hat, mit seinen Nachbarn einen Tanz-, Theater-, Musik- oder Filmabend mit Münchner Künstlern und Künstlerinnen im eigenen Hof zu erleben, kann sich bis spätestens 27. März zunächst per E-Mail an kulturimblock@quarterm.de wenden. Danach soll alles gemeinsam vorangehen: Die Nachbarn entscheiden selbst, welches Programm sie sehen wollen, wie der Hof geschmückt werden soll, was es zu essen und zu trinken gibt. Kultur im Block und die Kulturzentren unterstützen bei der Organisation und kümmern sich um die Finanzierung, um Technik und Genehmigungen. Auf die Nachbarn selbst, betont Grebner, "kommen keine Kosten zu". Dank der Förderung durch das Kulturreferat und durch Stiftungsgeld.