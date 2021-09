Von Michael Zirnstein, München

In der Corona-Ära ist eine "Lange Nacht der Münchner Museen" nicht einfach ein seit 20 Jahren wiederkehrendes Ereignis. Wenn nach eineinhalb Jahren Zwangspause erhoffte 20 000 Besucher kreuz und quer durch die Stadt flanieren, um in möglichst mehrere der 75 Museen, Galerien, Sammlungen oder Kirchen zu drängen, ist das nun ein Politikum. Das zeigte sich auch an der Besetzung des Podiums bei der Pressekonferenz in der Glyptothek, die frisch herausgeputzt am Samstag, 16. Oktober, ebenfalls ihre Pforten für den Spätbetrieb von 18 bis 1 Uhr öffnet und auch das aktuelle Plakatmotiv, eine römische Matrone, beisteuert. Da saß also nicht nur Kulturreferent Anton Biebl am langen Tisch, sondern auch Kulturstaatsminister Bernd Sibler.

Sibler ließ die Gelegenheit allerdings ungenutzt zu erklären, welche Neuerungen für die Kultur die für den 1. Oktober erwartete 15. Infektionsschutzverordnung bringen wird. Auf Nachfrage erklärte er immerhin, dass die Ministerrunde zu dieser Thematik, etwa auch der Öffnungen für Clubs, am Donnerstag auf Ministerebene zusammensitzen werde. Mit den Regelungen werde es noch eine Weile so weitergehen, sagte Sibler, 3G bleibe wohl bestehen - "aber das ist spekulieren auf hohem Niveau". Wichtig war ihm ebenso wie Biebl, das gute kulturelle Miteinander von Bayern und München zu betonen. Man sehe das gerade bei den Langen Museums-Nächten und ihren einheitlichen Sammeleintrittskarten (15 Euro) zu staatlichen Häusern wie der Pinakothek der Moderne bis zur staatlichen Münzsammlung und städtischen Häusern vom Stadtmuseum über das Lenbachhaus (mit einer Preview zur Ausstellung "Gruppendynamik") bis zu den erstmals teilnehmenden Domagkateliers.

"Die Lange Nacht der Museen ist ein Schritt hin zur Normalität, die wir uns alle wünschen", sagte Sibler. Es ist aber auch bei diesem Groß-Event eine Normalität mit Einschränkungen, wie David Boppert, Geschäftsführer der veranstaltenden Münchner Kultur GmbH, ausführte. Es gehe darum, Staus zu vermeiden und die Besucher zu verteilen. Daher gibt es zum Beispiel nicht mehr vier Shuttle-Bus-Routen, sondern nur zwei verstärkt befahrene Sonderlinien der MVG, die neue weitschweifige Linie 101 etwa führt vom Kunstareal übers Museum Mensch und Natur bis zum FC Bayern Museum in Fröttmaning.

Tickets mit Kontakt-Registrierung kann man nicht mehr bei den einzelnen Häusern kaufen, sondern idealerweise online über muenchenticket, es wird aber auch einige Infopoints etwa am Odeonsplatz mit persönlichem Verkauf geben. Einmalig muss man sich ein Bändchen holen, das zeigt, dass man geimpft, genesen oder getestet ist. Dann kann man eintauchen in diese "Orte des Staunens", wie Sibler sagte, es gehe nichts über das "unmittelbare Erleben". Und Biebl, der gerade noch "Zurückhaltung" in den Museen feststellt, ermunterte die Kulturfreunde: "Trauen Sie sich, die Lange Nacht zu besuchen."