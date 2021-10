Von Michael Zirnstein

Den Pop-Fans dürfte einerlei sein, wie die Konzerte zustande gekommen sind, für sie zählt: Robbie kommt! Die Helene spielt! Der Gabalier rückt an! Für Frank Bergmeyer, Chef der Münchner Agentur Propeller Concerts, ist das etwas anderes; vom Riesenauftritt des britischen Popstars am 27. August 2022 in der Messe Riem wisse er nicht erst seit der Bekanntgabe am Montag, er sei bereits vor Wochen enttäuscht worden, auch von Robbie persönlich.