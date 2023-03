Die Sanierung der Philharmonie im Gasteig ist aufgeschoben und auch die Zukunft anderer Spielstätten für klassische Musikwerke in München ist unsicher.

Im Trauerspiel um den Sanierungsstau der Kulturbauten in München wird ein Retter gesucht. Die öffentliche Hand zaudert oder greift in leere Taschen. Wer muss also ran?