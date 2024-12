Magische Momente – in der Kultur kann man sie erleben. Sie sind oft rührend, manchmal lustig oder fühlen sich schlicht an wie Zauberei.

Von SZ-Autorinnen und -Autoren

Die Isarphilarmonie tanzt

Da sitzt keiner mehr: Das Unplugged-Konzert der "Sportfreunde Stiller" in der Isarphilharmonie zeigt, dass der Konzertsaal auch ideal für Pop-Musik genutzt werden kann. (Foto: Ingo Pertramer)

In der Isarphilharmonie passiert an diesen Novemberabend so viel Überschwängliches, dass man kleine Botschaften der Sportfreunde Stiller schon mal verpassen kann. Da stimmt Opernsängerin Annette Dasch den Weltmeister-Song „54 ...“ an. Da gibt Robert Alonso dem „Kompliment“ mit der Trompete gewaltig Fahrt. Da umgeht Bassist Rüde Linhof das Getränke-Verbot im Klassik-Tempel und stellt den Fans in der ersten Reihe Bierflaschen auf die Bühne. Da bleibt bei „Ich, Roque“ keiner auf seinem Stuhl sitzen. Und in diese Euphorie sagt Sänger Peter Brugger: „Wir sind die Sportfreunde Stiller. Und das bleiben wir auch noch eine Weile.“