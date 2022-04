Im Stall bei seinen Rindviechern kommen ihm oft die Ideen für seine Programme. Bei monotonen Arbeiten wie beim Kühemelken kann er den Kopf ausschalten und sich neue Texte ausdenken, die er stets selber schreibt. Der gelernte Standesbeamte, Fast-Opernsänger, ausgebildete Schauspieler und Kabarettist steht diese Woche mit seinem dritten Soloprogramm "Einer für alle - Alle für keinen" auf der Bühne im Circus Krone. Im Oktober moderiert er den Bayerischen Kabarettpreis.

Montag: Kochideen im Schwimmbad

Detailansicht öffnen Im Nordbad zieht Martin Frank gerne seine Bahnen und trifft sich dort im Becken mit älteren Damen zum Rezeptaustausch. (Foto: Stephan Rumpf)

Ähnlich wie ein Pfarrer habe ich am Montag "spielfrei". An so einem Tag kümmere ich mich meistens um meinen ungeliebten Bürokram. Unvorstellbar, dass ich vor vielen Jahren eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten und eine Weiterbildung zum Standesbeamten absolviert habe. Anschließend gehe ich schwimmen. Am liebsten würde ich Ihnen jetzt erzählen, dass ich in das wunderschöne Müller'sche Volksbad gehe und in einer 800 Euro teuren Badehose von Vilebrequin kunstvoll meine Jugendstil-Bahnen ziehe. Dem ist aber nicht so. Ich lebe in der Maxvorstadt und deshalb schwimme ich meistens in einer 40-Euro-Badehose im Nordbad. Durch meine Arbeitszeiten habe ich auch eher Kontakt zu Rentnern.

Wir sind eine schöne Gruppe, bestehend aus drei älteren Damen und mir. Wir schwimmen drei Bahnen, anschließend Wassergymnastik und zum Schluss noch langsames Austreiben mit der Schwimmnudel bei gemeinsamem Rezeptaustausch. Abends besuche ich meine alte Schauspielschule Zerboni. Im hauseigenen "Zentraltheater" wird das Stück "Sein oder Nichtsein" von Nick Whitby gespielt. Eine verfilmte Theaterkomödie aus dem Jahr 1942.

Dienstag: Eis nach dem Stimmtraining

Detailansicht öffnen Eis ist für den Kabarettisten nicht gleich Eis. Seine Lieblingseisdiele ist das "Ballabeni", die kein italienisches Gelato, sondern Icecream machen - ein Unterschied. (Foto: Stephan Rumpf)

Auch nach meinem Abschluss der Schauspielausbildung trainiere ich regelmäßig meine Stimme mit meinem Sprecherzieher. Seit Corona haben wir unser Sprechtraining nach draußen in den Hofgarten verlagert. Sollten Sie mal an einem Dienstag durch den selbigen schlendern und zwei Vater-und-Sohn-ähnliche Herrschaften beobachten, die mit der Vokalkette: "tlo, tlu, tla, tle, ..." Bäume anschreien oder versuchen, durch lautes Lippenflattern und ausgestrecktem Zeigefinger einen imaginären Blätterhaufen zu bauen - keine Sorge, das hat alles seine Richtigkeit.

Dafür gönne ich mir anschließend ein Eis in meiner Lieblingseisdiele "Ballabeni". Da ich während Corona aus Existenzangst selbst mal einen Gelatokurs absolviert habe, muss ich kurz einen auf Gscheidhaferl machen und Ihnen mitteilen, dass es sich hier nicht um italienisches Gelato handelt, sondern um Icecream. Unterschied ist der höhere Fettanteil. Anschließend muss ich zum Flughafen. Ich trete als Warm-Upper bei einem österreichischen Kollegen in Graz auf.

Mittwoch: Wer zuerst lacht

Detailansicht öffnen Gemeinsam mit der Kabarettistin Franziska Wanninger hat Frank das Buch "Der famose" Freistaat" geschrieben. (Foto: Hartmut Pöstges)

Die Zugfahrt zurück nach München nutze ich, um an meinem Programm zu arbeiten. Natürlich ist kein Abend gleich und jeder Regierungsbezirk hat einen anderen Humor. Wir Niederbayern zum Beispiel lachen schon, aber so, dass man es nicht hört. Auch sehr interessant ist Österreich. Meine Premiere hatte ich in Wien und die Veranstaltungsreihe hieß: "Wien lacht!" - die Frage war nur: wann? Aber heute geht's für mich ins schöne Kurhaus nach Bad Tölz. Davor besuche ich aber noch meine Kollegin Franziska Wanninger, mit der ich das Buch "Der famose Freistaat" geschrieben habe. Eigentlich ein Bayernratgeber für "Preißn", aber auch wir haben beim Schreiben viel gelernt. Wussten Sie etwa, dass München nach dem Zweiten Weltkrieg so zerstört war, dass es Pläne gab, die Stadt am Starnberger See neu aufzubauen? Danach gehen wir thailändisch essen in einen winzigen Laden namens Manam. Hier gibt es meiner Meinung nach das beste Pad Thai der Stadt.

Donnerstag: Merkwürdige Kommunikation

Zoom-Meeting am Vormittag. Ich hatte die große Hoffnung, diese Online-Meetings würden wieder weniger werden. Ich kann und will mich nicht daran gewöhnen, mit Menschen via Bildschirm zu kommunizieren. Normalerweise kann ich Menschen gut einschätzen, aber durch die Kamera gelingt mir das nicht mehr. Wäre ich daheim im Bayerischen Wald, könnte ich mich auf die schlechte Internetverbindung hinausreden und das Meeting schwänzen. Aber ich bin in München. Eigentlich ist der Anlass fürs Meeting ein schöner: Ich habe die große Ehre, dieses Jahr den Bayerischen Kabarettpreis im Lustspielhaus moderieren zu dürfen. Überhaupt würde ich Ihnen gerne die Münchner Kleinkunstbühnen ans Herz legen. Die meisten haben es mit Müh und Not durch diese Pandemie geschafft und haben wieder Zuschauer verdient. Trauen Sie sich und vergessen Sie für zwei Stunden diese verrückte Welt.

Freitag: Arien im Fußgängerzentrum

Heute heißt es für mich wieder Stimmbildung. Nicht im Hofgarten Bäume anschreien, sondern in der Sendlinger Straße Schubertlieder üben. Seit meinem 15. Lebensjahr nehme ich einmal die Woche privaten Gesangsunterricht. Ich hatte mal den naiven Traum, Opernsänger zu werden, konnte mich aber bei den Aufnahmeprüfungen nicht gegen die großartige Konkurrenz durchsetzen. Nun muss halt das Kabarettpublikum meine Arien über sich ergehen lassen. Zusätzlich zum Talent fehlt mir natürlich auch der virtuose Name für die große Opernbühne. Kennen Sie diese Aufgabe aus dem Deutschunterricht, wo man in einer Wörterkette das unpassende Wort rausstreichen muss? Beispiel: Pavarotti, Villazon, Netrebko, Frank. Falls Sie heute Abend die heimische Couch verlassen wollen, hab ich was für Sie. Im Volkstheater hat "Der Menschenfeind" Premiere, und Premieren sind doch immer was Feines, wenn man nicht selbst auf der Bühne stehen muss!

Samstag: Süßes vor dem Solo

Detailansicht öffnen Zur Beruhigung vor großen Auftritten braucht er viel Süßes, zum Beispiel eine Schmalznudel am Viktualienmarkt. (Foto: Stephan Rumpf)

Heute geht für mich ein großer Traum in Erfüllung. Ich darf zum ersten Mal mein Soloprogramm im Circus Krone spielen, und die Vorstellung ist sogar ausverkauft. Ich kann Ihnen nichts Spannendes von diesem Tag berichten, weil ich zu nichts fähig bin, außer mir zur Beruhigung einen Krapfen, eine Auszog'ne und eine Rohrnudel in der Schmalznudel am Viktualienmarkt zu holen. Falls Sie sich jetzt fragen, wer das alles essen soll? Ja, ich natürlich!

Sonntag: Daheim im Wald

Detailansicht öffnen Im Bayerischen Wald empfiehlt er eine Wanderung auf die Burg Falkenstein, die gute regionale Küche bietet. (Foto: Martin Siepmann/mauritius images)

Heute lass ich es ruhig angehen und fahre nach Hause auf den Bauernhof in Niederbayern. So sehr ich München liebe, so dringend brauch' ich diesen Ausgleich. In dieser "Künstlerblase", in der ich mich zwangsläufig bewege, geht es aktuell rund um die Uhr um schwere Themen wie Political Correctness, Rassismus, Gendern. Daheim auf dem Bauernhof gibt es lediglich zwei wichtige Themen: Wie wird das Wetter? Und: Was gibt es heute Mittag zu essen? Sie können sich gar nicht vorstellen, wie gut sowas tut. Außerdem entspannt mich der Umgang mit unseren Kühen. Wenn ich mit meiner Großstadthetze ankomme und versuche zu melken, wird mir im nächsten Moment ein schmerzhafter Tritt verpasst. Wenn Sie auch mal innere Ruhe suchen, empfehle ich Ihnen eine Wanderung bei uns im Bayerischen Wald. Gutes Essen auf dem Berg bietet der große Falkenstein.

Martin Frank wurde 1992 in Hutthurm nahe Passau geboren. Er wuchs auf dem elterlichen Bauernhof auf und absolvierte eine Ausbildung zum Standesbeamten. Mit 21 kündigte er und wollte zunächst Opernsänger werden, scheiterte aber bei der Prüfung am Mozarteum in Salzburg. Auf die Bühne zog es ihn dennoch, und so sprach an der Schauspielschule Zerboni in München vor und wurde trotz seines massiven Sprachfehlers (Dialekt) zur dreijährigen Schauspielausbildung zugelassen. 2015 erschien sein erstes Kabarettsoloprogramm. 2018 folgte neben dem zweiten Soloprogramm sogar der Bayerische Kabarettpreis. Seitdem hat er Bühnen in ganz Bayern und teilweise auch über die Grenzen des Freistaates hinaus bespielt und mit seiner Kollegin Franziska Wanninger das Buch "Der famose Freistaat" geschrieben.