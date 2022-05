Edmund Telgenkämper taucht in "Heilige Schrift I" als Schauspieler in den aberwitzigen Kosmos des Wolfram Lotz ein, den Regisseur Falk Richter auf die Bühne bringt.

Der Schauspieler steckt mitten in den Proben für ein neues Theaterstück an den Kammerspielen. Seine freie Zeit verbringt er in der Woche vom 9. bis zum 15. Mai mit Spaziergängen in der Stadt und in der Natur.

Seit zwei Jahren ist Edmund Telgenkämper nach einem Engagement am Schauspielhaus Zürich wieder zurück im Ensemble der Münchner Kammerspiele. Eine schauspielerische Herausforderung sind für ihn zurzeit die Proben für das Stück "Heilige Schrift I" von Wolfram Lotz. Denn der visionäre Autor ("Die Politiker"), der seit seiner "Rede zum unmöglichen Theater" immer wieder mit anarchischer Lust sämtliche Konventionen des Theaters sprengte, hat nun seinen bisher radikalsten Text vorgelegt, den Falk Richter nun als begehbare Theaterinstallation auf die Bühne bringt.

Montag: Schräges Lebensexperiment

Endproben in der Therese-Giehse-Halle zu "Heilige Schrift I". Ein in der Urform vielleicht 3000-seitiges Tagebuch, das der Autor ein Jahr lang in einem Dorf im Elsass in einer Art Wahl-Exil geschrieben hat. Ein Jahr Abgeschiedenheit, um sich aus einer persönlichen Krise zu befreien, einen neuen Zugang zur Wirklichkeit zu finden. Eine Art Selbstgespräch bei offenem Fenster, Notizen über das Leben, das Schreiben und die Gegenwart. Etwa 900 Seiten davon sind veröffentlicht. Wenn alles klappt, werden wir das Publikum über eine begehbare Theaterinstallation direkt hinein in den Kopf von Wolfram Lotz entführen. Leider bleibt morgens oft nicht genug Zeit für ein ausgiebiges Frühstück. Hoffentlich geht sich noch eine Mohnsemmel bei meiner Lieblingsbäckerei Neulinger in Haidhausen aus. Danach fahre ich bei fast jedem Wetter mit dem Rad am Maxmonument vorbei über die Isar zum Theater. Ich liebe diesen Radweg, weil er mich jeden Tag gleich an mehreren Münchner Lieblingsorten vorbeiführt, dem Wiener Platz zum Beispiel, oder der Fischleiter und dem Wasserfall an der Maximiliansbrücke.

Dienstag: Abgründige Gesellschaft

Detailansicht öffnen Ein Abend gegen spießbürgerliche Fantasien, Lebenslügen und faule Kompromisse: Szene aus dem Stück "Der Sprung vom Elfenbeinturm" an den Kammerspielen. (Foto: Emma Szabó)

Vormittags Probe, am Abend ist Vorstellung von "Der Sprung vom Elfenbeinturm" unter der Regie von Pinar Karabulut, mit Texten von Gisela Elsner, die sich 1992 in München das Leben nahm, tief getroffen vom Zusammenbruch der DDR. Ein, wie ich finde, toller Ensemble-Abend, verrückt und ausufernd, mit Texten einer Autorin, die zugleich böse, monströs, aber auch immer wieder sehr komisch sind. Falls liebe Menschen von mir zuschauen, treffen wir uns anschließend entweder gleich im Blauen Haus der Kammerspiele, oder wir gehen in den "Brenner" bei der Oper, wo man auch noch spät essen kann. Alternativ können wir noch einen Cocktail in der Goldenen Bar im Haus der Kunst trinken, wo man nicht nur drinnen, sondern je nach Wetter auch draußen wunderbar sitzen kann. Nicht ohne vorher noch ein wenig den Surfern auf der Eisbachwelle zugeschaut zu haben, die sich hier selbst nachts noch tummeln.

Mittwoch: Auf dem Land in der Stadt

Detailansicht öffnen Sieht aus wie ein Dorfidyll, ist aber mitten in Haidhausen: Der Kriechbaumhof ist ein Gebäude im Stil eines alpenländischen Bauernhofs in der Preysingstraße. (Foto: Lukas Barth/lukasbarth.com)

Erste Hauptprobe. Wann und wie lange wir proben, kann variieren, aber Zeit für ein Mittagessen wird es sicher geben. Wenn zu Hause nicht gekocht wird, geht es vielleicht statt in die Kantine für einen kleinen Bissen ins Lokal "Zum Kloster", auch in Haidhausen. Auch hier kann man sehr schön draußen sitzen. Die Preysingstraße erinnert mich auf dieser Höhe mit den kleinen Herbergshäuschen wie dem Üblacker Häusl oder dem großen, aus Holz gebauten Kriechbaumhof immer an einen Ausflug aufs Land. Falls wir den Nachmittag oder Abend frei bekommen, würde ich vielleicht eine erste Schwimmrunde im Schyrenbad wagen. Immerhin ist wieder Saison. Es ist mein Lieblingsfreibad in München, weil es dort die perfekten Bahnen hat und sehr schön gelegen ist. Um die Ecke besuche ich den Rosengarten, für mich einer der schönsten Gärten in München, der mich noch bei jeder Gefühls- und Lebenslage geerdet hat. Oder gleich weiter ans Isarufer, je südlicher, desto lieber. Am und im Wasser werde ich zu einem anderen Menschen. Ideal wäre dann noch Biergarten. Einer meiner Lieblinge, weil sehr entspannt und vom Publikum her sehr gemischt, ist der Flaucher, oder es geht zum ebenfalls sehr schönen Biergarten am Wiener Platz.

Donnerstag: Im Sog der Therapie

Detailansicht öffnen Serie mit Suchtpotenzial: In der neuen zweiten Staffel von "In Therapie", angesiedelt kurz nach dem Ende des ersten Corona-Lockdowns, behandelt Dr. Dayan (Frédéric Pierrot) neue Patienten, deren Zungen sich durch das Pandemie-Chaos langsam lösen. (Foto: Les Films du Poisson)

Zweite Hauptprobe. Am Abend brauche ich oft noch eine Weile, um herunterzukommen. Zu Hause gerne auch mit einer Serie. Leider bin ich ein Serienjunkie. Zurzeit schaue ich die zweite Staffel von "En thérapie" in der Arte-Mediathek. Während die erste Staffel unter anderem von den Terroranschlägen 2015 handelte, ist diese nach dem ersten Corona-Lockdown in Paris angesiedelt. Ein Therapeut schaut in die Seele seiner Klienten und seiner eigenen, sehr zu empfehlen. Aber natürlich könnte ich auch lesen. Zum Beispiel "Die Mühle" von meiner ehemaligen Studien- und Münchner Schauspielkollegin Rena Dumont, gerade erschienen, liegt auf meinem Büchertisch ganz oben.

Freitag: Kaffeeoasen

Detailansicht öffnen Urlaubsflair in der Innenstadt: Viele Details in der "Bar Centrale" tragen dazu bei, dass man sich fühlt wie in Italien. (Foto: Stephan Rumpf)

Generalprobe. Falls es an diesem Tag eine längere Pause gibt, könnte ich kurz in der City einen Kaffee trinken gehen. Ich liebe die sehr italienische und überaus nette Bar Centrale um die Ecke vom Theater, oder ich gehe auf den Viktualienmarkt. In der Münchner Kaffeerösterei gibt es einen super Kaffee, den ich sehr gerne auf dem Platz hinter der Rösterei mit dem kleinen Brunnen und den netten Ständen trinke. Gerade auch während des ersten Lockdowns war dieser Platz für mich immer wieder eine Oase im stillgelegten München.

Samstag: Bummeln vor der Premiere

Detailansicht öffnen Beliebte Brücke für Spaziergänger: Der Kabelsteg verbindet sie Maxanlagen mit der Lukaskirche. (Foto: Rainer E. Kunert)

Premiere. In der Regel ist der Tag bis zum Abend frei. Zu vielem bin ich da nicht in der Lage, aber ein Spaziergang tut gut, zum Beispiel zu meinen Lieblingsorten in den Maximiliansanlagen, am Mauersteg entlang bis zum Kabelsteg, zurück an der Preysinger Fruchthalle Zervas vorbei, wo ich sehr gerne einkaufe und ein Pläuschchen halte. Danach vielleicht noch ein Bummel durchs Viertel mit einem Stopp an einem der schönen Plätze im Franzosenviertel. Einen Kaffee bei Fortuna oder bei L'Angolino eine Kleinigkeit zum Mittagessen mitnehmen, dann noch einmal nach Hause.

Sonntag: In die Ferne schauen

Detailansicht öffnen Mit der Bayerischen Regiobahn BRB kommt man unkompliziert hin: Der Tegernsee ist immer einen Ausflug wert. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Jetzt heißt es ausruhen. Und nur privat sein. Zum Beispiel zusammen an den Tegernsee fahren, weil das von München aus mit der Bayerischen Regiobahn BRB sehr unkompliziert ist. Endlich raus in die Natur. Nichts ist für mich in Zeiten wie diesen heilsamer. Ich komme vom Dorf. Hier merke ich, wie sehr ich zwischendurch das Land vermisse. In die Ferne schauen. Und heute ist zur Abwechslung mal kein Theater in der Nähe.

Edmund Telgenkämper wurde in Gladbeck geboren. Nach dem Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Theater Hannover wurde er am Deutschen Schauspielhaus Hamburg engagiert und wechselte dann ans Theater Basel, ans Wiener Burgtheater und wieder zurück nach Basel. Von 2006 bis 2015 war er Mitglied im Ensemble der Münchner Kammerspiele. Hier arbeitete er zuletzt unter anderen mit Susanne Kennedy, Andreas Kriegenburg und Johan Simons, verließ München dann aber für ein mehrjähriges Engagement nach Zürich. Seit zwei Jahren ist er nun wieder im Ensemble der Kammerspiele. Neben dem Theater arbeitet Telgenkämper auch vor der Kamera und ist als Sprecher für Hörfunk und Fernsehen tätig.