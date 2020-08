Porträt:Ein Fotograf für Welten, die nicht existieren

Von Selmar Schülein

Ich erinnere mich noch heute an diesen Donnerstag", schwärmt Luis Guggenberger. Er meint damit den Anruf eines Assistenten, der ihn vor einem knappen Jahrzehnt in die Villa von Roland Emmerich nach Hollywood beförderte. Guggenberger, kurz zuvor noch Industriedesign-Student, hatte bereits die Rüstung für den dritten Teil des Superhelden-Blockbusters "Iron Man" entworfen. Schon dieser Auftrag war eigentlich eine Provokation in der Branche: Im fünften Semester das visuelle Herzstück eines Films mitzuverantworten, der heute Platz 20 der finanziell erfolgreichsten Filme der Geschichte belegt. Die Aufgabe wurde dem Münchner infolge eines Praktikums anvertraut, bei dem er offenbar kinoreif abgeliefert hatte.

Am Montag, nur vier Tage nach besagtem Anruf, sitzt Luis Guggenberger mit Anfang 20 so klischeehaft wie wahrhaftig in Los Angeles, davon berichtet er jedenfalls im Skype-Gespräch. Er sitzt in einer Villa unter dem Wahrzeichen der Hollywood Hills am Frühstückstisch mit Roland Emmerich, der den filmischen Untergang der Welt zu seinem Markenzeichen gemacht hat und das Katastrophenspektakel ein weiteres Mal auf die Leinwand bringen möchte. Dieses Mal mit Guggenberger als Concept Artist.

Da wird etwa die Stadt Singapur in die Luft gesaugt, weil die Anziehungskraft des Raumschiffs, das die Erde bedroht, größer ist als die der Erde selbst. In einer anderen Szene wird das Weiße Haus beinahe von der Erdoberfläche gekratzt wie ein Kaugummi vom Kinosessel, da ein Öltanker, der aus dem Atlantik nach Washington geschoben wurde, sich verklemmt hat und dem Gebäude Schutz bietet.

Bilder dieser Größenordnung entwirft Guggenberger. Nicht zuletzt, um möglichen Finanziers eine Vorstellung von dem zu geben, was ein Drehbuch nur farblos vermitteln kann. Luis Guggenberger erinnert sich an eine Einordnung seiner künstlerischen Verantwortung durch Emmerich: "Die Produzenten verstehen das nicht. Die lesen etwa: Singapur fliegt in die Luft. Aber wenn sie diese Bilder nicht sehen, dann geben sie mir kein Geld."

Mit der Aufgabe, ikonische Bilder für den zweiten Teil des Science-Fiction-Klassikers "Independence Day" zu entwerfen, übersprang Guggenberger so viele Sprossen der Karriereleiter, dass er zum gefragten Concept Artist der Blockbuster-Welt wurde. Ein Beruf der Filmbranche, der sich derart fern von roten Teppichen und Hochglanzmagazinen abspielt, dass selbst Cineasten eine entsprechende Folge "Sendung mit der Maus" vertragen könnten, um ein grobes Bild von der Tätigkeit eines Concept Artist zu erhalten.

‹ › Wenn Horrorvision in Bilder verwandelt werden soll, braucht es jemanden wie Luis Guggenberger. Bild: Arne Palluck

‹ › Hier ("Independence Day 2") soll etwa Singapur in die Luft gesaugt werden. Bild: Luis Guggenberger, George Munteanu

‹ › Bis vor Kurzen war Guggenberger noch in der futuristischen Science-Fiction-Welt von "Star Wars" zu Hause,... Bild: Luis Guggenberger

‹ › ...jetzt versucht er, mit forensischen Methoden eine Steinzeit-Bewohnerin zum Leben zu erwecken. Bild: Luis Guggenberger Wird geladen ...

Guggenberger selbst beschreibt sich als "Fotograf für Welten, die nicht existieren." Wobei damit nicht nur Weltuntergänge, Raumschiffe und die kugelsicheren Maßanzüge von Superhelden gemeint sind. "Mein Job ist es, aus Ideen Bilder werden zu lassen." Ohne Menschen wie ihn, so Guggenberger, würden Filme wie "Star Wars" nicht nur einen Großteil ihrer Faszination einbüßen, sondern vielleicht sogar niemals produziert werden.

Vor wenigen Jahren dann ein Kurswechsel. Inzwischen hatte es Guggenberger als einer der verantwortlichen Concept Artists von "Star Wars" an die Weltspitze seiner Zunft geschafft. Er arbeitete bei ILM (Industrial Light and Magic), den erfahrenen Profis für Animation und Spezialeffekte. Die Firma wirkte an acht der zehn größten Kinoerfolge mit und fuhr bislang 16 Oscars für die besten visuellen Effekte ein. Als Senior Concept Artist bei ILM kündigte Guggenberger eine der begehrtesten Stellen in seiner Branche. Mit dem Promistatus eines Schauspielers hätte er für diese Entscheidung internationale Schlagzeilen kassiert. Doch für ihn stand mehr denn je das eigene künstlerische Schaffen im Vordergrund: "Solange ich meine zentrale Wohnung zahlen kann, ist mir alles andere egal. Karriere ist einfach, aber glücklich sein viel schwieriger."

Ein bisschen vermisse der 32-Jährige zwar die Pausen am Set von "Star Wars", wenn etwa ein Sturmtruppler in voller Montur mit seiner Mutter telefoniert, doch sein Ziel legt er selbstbewusst offen: Guggenberger vergleicht seine Vision mit der Musikbranche, wo einzelne Künstler längst aufwendige Alben in ihrem Wohnzimmer produzieren können. Einen ähnlichen Wandel bestreitet er mit seinem ersten eigenen Projekt: einem aufwendigen animierten Film als Ein-Mann-Projekt.

Als Protagonistin: eine schwangere Frau in der Steinzeit. Auf sich allein gestellt im Dschungel. Ihr Gesicht hat Guggenberger nach einem Schädelfund mittels forensischer Methoden rekonstruiert. Während etwa die Animation der Dschungelumgebung bis vor Kurzem noch eine unbezahlbare Aufgabe gewesen wäre, die zahllose Mitarbeiter beschäftigt hätte, stelle auch das mittlerweile kein Problem mehr dar, nachdem ein schwedisches Unternehmen damit begonnen hat, die Pflanzenwelt zu digitalisieren. Nur die Darstellung von Menschen bereite ihm noch Schwierigkeiten. Hierzu kooperiert Luis Guggenberger immer wieder mit der Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF), wo er mit dem Lehrstuhl für visuelle Effekte an der Herausforderung arbeitet, einen fotorealistischen Menschen zu schaffen. Die Idee ist, alle Bewegungen eines Schauspielers zu erfassen - auch die des Gesichts - und ins Digitale zu übertragen.

In der Antwort auf die Frage, welche Ziele Guggenberger mit dem Filmprojekt insgeheim verfolge, drückt sich vor allem auch sein künstlerischer Pioniergeist aus: "Ich möchte einen Teil unserer Menschheitsgeschichte beleuchten, der noch niemals gezeigt wurde. Die Steinzeit in ein neues modernes Licht rücken. Wenn es nach mir ginge, würde ich den Film online frei zur Verfügung stellen. Wahrscheinlich wird er aber auch auf Festivals zu sehen sein."

Luis Guggenberger repräsentiert damit einen der ersten Filmemacher einer neuen Art, die bereits in wenigen Jahren großes Kino unabhängig von großen Summen produzieren wollen. Ohne Studio und ohne die üblichen Hundertschaften am Set.