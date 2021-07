Was unser Gehirn leistet oder leisten kann, davon ist einiges erforscht. Vieles ist aber immer noch ein Rätsel. Diese Erfahrung machte auch der Regisseur, Schauspieler und Autor Oliver Czeslik, der im Jahr 2016 einen Schlaganfall hatte. In dessen Folge konnte er keine narrativen Einheiten mehr verstehen, hatte Lähmungen an Händen und Füßen. Dafür konnte er Gespräche aus dem Nebenraum hören und sogar durch Wände sehen. Der Grund dafür waren Nervenzellen, die sich neu verknüpft hatten. Um diese unglaublichen Erlebnisse auch für andere erfahrbar zu machen, hat Czeslik zusammen mit seiner Frau Kathrin Brunner und einem interdisziplinären Team die Virtual-Reality-Installation "Mind The Brain" kreiert, die nach mehreren Verschiebungen nun am 2. Juli im Münchner Blitz Club Premiere hat. Regie bei dem Projekt, das im vergangenen Dezember mit dem renommierten Stereopsia Lumière Award in Belgien ausgezeichnet wurde und unter anderem mit live projizierten Gehirnwellen arbeitet, hat der Berliner Arthouse-Regisseur und Kameramann Fred Kelemen ("Frost", "Abendland") geführt. An Tickets für die bis 5. Juli im Blitz gezeigte "Experience" gelangt man unter www.myndstorm.me.