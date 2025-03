Ein fremdes Land, eine fremde Kultur, eine fremde Sprache: Oft ist der Neuanfang fernab der Heimat nicht einfach. Verona My Hong will deswegen Menschen in einem Kochprojekt zusammenbringen – und mitnehmen auf eine kulinarische Reise.

Von Lisa Mattern

Der Reis dampft. Ein frischer, erdiger Geruch erfüllt die kleine Küche der Giesinger Dreizimmerwohnung. Eine Spur von Knoblauch, eine leichte Note Sesamöl. Der kross angebratene Wasserspinat, der beim Hineinbeißen knistert, hinterlässt einen würzigen Nachgeschmack auf der Zunge. Verona My Hong kann sich noch gut an diesen Abend erinnern. Als wäre es gestern gewesen – dabei ist es schon viele Jahre her. Aber es ist das erste Mal, dass Verona in der Heimat ihrer Eltern war. In Vietnam.