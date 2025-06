In bestimmten medizinischen Bereichen ist die KI bereits effizienter und besser als der Mensch, sagt Wissenschaftler Daniel Rückert. Was die neue Technologie in Zukunft leisten wird, und warum Mediziner ihre Ängste überwinden müssen.

Interview von Ekaterina Kel

Forschende aus Medizin, Informatik und Mathematik sollen im neuen Zentrum für Digitale Medizin und Gesundheit (ZDMG) an der Technischen Universität München (TUM) künftig KI-Lösungen entwickeln, die Patientinnen und Patienten in der Klinik zugutekommen sollen. Daniel Rückert ist Professor für künstliche Intelligenz in der Medizin an der TUM und designierter Direktor des Zentrums. An diesem Freitag ist der Spatenstich. Zeit nachzufragen, was KI in der Medizin bewirken kann.