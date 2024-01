Von Catherine Hoffmann

Vor einem Jahr war das Staunen groß, was Chat-GPT alles kann. Bei Meetings im Büro und Treffen mit Freunden, in der Schule und an der Uni: Überall wurde und wird über Künstliche Intelligenz (KI) gesprochen. "Chat-GPT hilft uns sehr, weil es in den Unternehmen Aufmerksamkeit erregt", sagt Andreas Liebl, Chef der Münchner Initiative "appliedAI". "Mitarbeiter fragen ihre Chefs: Warum nutzen wir eigentlich nicht diese Werkzeuge?" Dadurch entstehe Druck auf die Führungsetage, eine Antwort geben zu können. AppliedAI hilft Firmen dabei, herauszufinden, wo und wie sie KI einsetzen können. Führungskräfte setzten sich heute mit dem Thema "deutlich ernsthafter als noch vor einem Jahr" auseinander, findet Liebl.