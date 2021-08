Von Christian Jooß-Bernau, München

Hm, man hätte vielleicht vorwarnen sollen, sagt Gudrun Mittermeier, die pünktlich zum vereinbarten Interviewtermin ums Eck biegt. Der Michi hat so eine Eigenheit. Aktuell hat der Michi noch Teenie-Tochter Lilly wo hingefahren. Was nichts daran ändert, dass er grundsätzlich ein professioneller Ein-bisschen-zu-spät-Kommer ist. Macht nichts, unterhält man sich halt mit Gudrun und ist gleich mitten drin im Thema "Künstlerpaare", das bei den Mittermeiers auf das Thema Künstlerfamilie ausgeweitet werden muss. Wer mit den Mittermeiers am Küchentisch sitzen will, der abonniere den Podcast "Synapsen Mikado", in dem Michael Mittermeier mit Lilly über das Leben plaudert und die Mama als Regisseurin aus dem Off mit samtiger Pop-Stimme hineinkommentiert. Gleich in der ersten Folge erfährt man, dass es Lilly nervt, wenn sie einfach mal ihre Ruhe haben will und Mama so laut Musik macht. Es soll Familien geben, in denen es die Eltern sind, die dieses Problem mit ihren Kindern haben.