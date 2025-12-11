Es klingt nach einem verlockenden Angebot für Menschen, die das nötige Geld parat haben und die in zwei, drei Jahren gern in eine Wohnung in bester Münchner Lage ziehen möchten: Isarvorstadt, Thalkirchner Straße 80, direkt gegenüber dem Alten Südfriedhof. Da gibt es etwa die „Gartenpalais Wohnung ‚Fresia‘ – zwei Zimmer und Kamin möglich – Fitness & Sauna“, so heißt es in der Überschrift eines Inserats auf Immoscout. 44,4 Quadratmeter für 449 000 Euro, also 10 100 Euro pro Quadratmeter.
Luxussanierung in MünchenWohnungsverkäufer wirbt damit, Mietern schnell zu kündigen – wegen Eigenbedarfs
Das „Künstlerhaus“ wurde zum Symbol des Widerstands auf dem entfesselten Immobilienmarkt. Nun stehen die letzten drei Wohnungen zum Verkauf. Doch Experten bezweifeln, dass die Bewohner wirklich so bald raus müssen, wie es das Inserat verspricht.
Von Sebastian Krass
