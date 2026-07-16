Kirchen dürften zu jeder Jahreszeit zu den verlässlich kühlen Orten gehören. In sieben davon kann man im Sommer regelmäßig Musik lauschen. Der Münchner Orgelsommer lädt bereits zum 13. Mal in die evangelischen Kirchen in der Innenstadt ein. Noch bis Mitte September gibt es mehr als 30 Konzerte in den teilnehmenden Gotteshäusern. Die St. Matthäus Kirche verspricht dabei ein „einzigartiges Surround-Erlebnis“, die Sendlinger Himmelfahrtskirche will mit einer „Eulen-Orgel“ Kuckuck- und Nachtigallenstimmen hervorbringen können, und die Markuskirche wirbt, statt mit nur einer, mit gleich zwei Orgeln. Barocke Werke sind ebenso Teil des Programms wie zeitgenössische Orgelkompositionen. Mehr Informationen, alle teilnehmenden Kirchen und die genauen Daten der Konzerte sind auf der Webseite des Evangelisch-Lutherischen Dekanatsbezirks München zu finden.

Ein Besuch im Planetarium

Mit der ESO Supernova gibt es in Garching ein Planetarium, das für Groß und Klein etwas zu bieten hat und dank Klimaanlage kühle Temperaturen verspricht. Robert Haas

Der Hitze entfliehen und in außerweltliche Sphären abtauchen, das geht in der ESO Supernova in Garching. Im Planetarium ist eine Reise durch Raum und Zeit möglich. Es gibt eine Klimaanlage, und so können sich Besucherinnen und Besucher auch im Sommer in Realitäten weit weg von der Erde wagen. Die Supernova umfasst nicht nur eine interaktive Ausstellung, das Herzstück bildet die 360-Grad-Kuppel. Mit einem Durchmesser von 14 Metern ist es laut Betreiber das größte geneigte Planetarium der Welt. Dort gibt es Vorführungen über das Weltall für Groß und Klein. In Filmen wie „Dark Universe, Erde – Geburt eines Planeten oder Oase im Weltall“ geht es um kosmische Geheimnisse, die Ursprünge unseres Planeten oder auch um die Bedeutung von Wasser für alle Planeten. Letzteres regt vielleicht besonders an heißen Tagen zum Nachdenken an. Die Shows kosten 6,50 Euro Eintritt, der Besuch der Ausstellung ist kostenlos. Das Planetarium öffnet von Mittwoch bis Sonntag (unter der Woche von 9 bis 17 Uhr, am Wochenende von 12 bis 17 Uhr).

Das Ägyptisches Museum

Liegt in großen Teilen unterirdisch: das staatliche Museum ägyptischer Kunst. Stephan Rumpf

Wer auf der Suche nach klimatisierten Zufluchtsorten ist, um den hohen Temperaturen zu entkommen, für den könnte ein Museum eine Option sein. In München ist die Auswahl schließlich groß. Ein besonderer Tipp ist das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst, wie es offiziell heißt. Artefakte aus 5000 Jahren Kunst und Kultur sind in unterirdischen Räumen ausgestellt und nehmen Besucherinnen und Besucher mit in die Zeit des alten Ägyptens. Die Lage unter der Erde sorgt nicht nur für eine kalte Umgebung, sie gibt einem fast das Gefühl, selbst durch Pharaonengräber und alte Tempelgebäude zu streifen. Die Sammlung genießt international einen hohen Stellenwert und umfasst neben Plastiken und Statuen auch Textilien sowie Schrift- und Textobjekte. Erwachsene bezahlen für die Dauerausstellung 7 Euro Eintritt, unter 18 Jahren ist der Eintritt frei. Für Studierende, Schwerbehinderte und Personen über 65 Jahren kostet die Karte 5 Euro. Von Mittwoch bis Sonntag hat das Museum von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Dienstag von 10 bis 20 Uhr.

Eislaufen im SAP Garden

Winter im Sommer? Wer sich bei sommerlichen Temperaturen die kalte Jahreszeit zurückwünscht, für den ist der SAP Garden am Olympiapark der richtige Ort. Hier ist es besonders kühl. Das ganze Jahr über kann man auf den drei unterirdischen Eisflächen Schlittschuh laufen. Bei eisigen Temperaturen bringt einen hier allenfalls die sportliche Betätigung zum Schwitzen. Das öffentliche Eislaufen kostet für Erwachsene 9,50 Euro, für Jugendliche ab 13 Jahren 6,50 Euro und für Kinder 4,50 Euro. Studierende, Auszubildende, Münchenpass-Inhaber und Rentner sowie Schwerbehinderte kommen für 8 Euro aufs Eis. Wer keine eigenen Schlittschuhe hat, kann sich ein Paar für ebenfalls 8 Euro ausleihen. Der Veranstalter empfiehlt, Tickets vorher online zu kaufen. Diese können bis zu zwei Wochen im Voraus auf der Webseite der SAP-Arena erworben werden. Die Öffnungszeiten variieren und sind ebenfalls online einzusehen.

Die Karte kühler Orte

Coole Orte sind Münchens Bücherburgen wie hier die Stadtbibliothek Neuaubing ja sowieso. Wenn draußen das Thermometer schmilzt, kann man beispielsweise mit einer Lektüre über Polarexpeditionen einen kühlen Kopf bewahren. Alessandra Schellnegger

Wer schon unterwegs ist und eine spontane Abkühlung braucht oder den Tag doch lieber draußen verbringen möchte: Die Stadt München hat mit der „Karte kühler Orte“ eine interaktive Webseite geschaffen, auf der diverse Plätze für heiße Tage verzeichnet sind. Die Karte lässt sich nach unterschiedlichen Kategorien filtern. So sieht man direkt, welche schattigen Plätze in Parks und Grünanlagen, Schwimmbäder und Trinkwasserbrunnen sich in der Nähe befinden. Alle, die auf der Suche nach kulturellen Aktivitäten sind, werden unter dem Unterpunkt „Kultureinrichtungen“ fündig. Besonders literatur- und lesebegeisterte Menschen können sich freuen: Die Bibliotheken der Stadt können als „kühle Orte“ punkten und sind bei den hochsommerlichen Temperaturen wahrscheinlich nicht nur ein kälterer, sondern vergleichsweise leerer Ort.