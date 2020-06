Dirk G. Kronsbein gibt seine Galerie an der Wurzerstraße auf und sucht einen Käufer dafür. "Nach einem Leben im Turbotempo", wolle der 80-Jährige nun "einen Gang runterschalten", heißt es in einer Mitteilung der Galerie. Kronsbein war als Galerist spätberufen - und blieb dabei zuvörderst Unternehmer. Vor der Eröffnung seiner auf Pop- und Urban Art spezialisierten Galerie im Jahr 2009 war er Besitzer einer weltweit agierenden Druckluftfilter-Firma. In seiner Galerie, die in einer Seitenstraße der Maximiliansstraße gelegen ist, tummelte sich gern die Münchner Society. Beispielsweise bei einer Ausstellung von Banksy-Siebdrucken aus Kronsbeins eigener Sammlung oder zuletzt bei der Vernissage zu Ehren des 100. Geburtstages der Fotografin Manni Fürstin zu Sayn-Wittgenstein, genannt Mamarazza.