SZ Plus Münchens Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner : „Er kennt kein Unentschieden. Er gewinnt oder er verliert 3:0“

Mit Clemens Baumgärtner tritt der letzte CSU-Politiker in Münchens Stadtregierung ab. Der Wirtschaftsreferent und Wiesnchef half, die IAA zu holen, und steckte hinter den Mega-Konzerten in der Messe. Seine Arbeit war nicht immer unumstritten – und nun will er Oberbürgermeister werden.