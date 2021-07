Das Linke Bündnis gegen Antisemitismus München (LBGA) hat in einem Offenen Brief gefordert, die an diesem Wochenende geplante Konferenz der eher rechts orientierten Initiative "Friedensweg" abzusagen. Das Schreiben war an die Geschäftsführung der Eisbach-Studios gerichtet, die an ihrem Standort in Daglfing Räume für die unter dem Titel "Für den Frieden" firmierende Veranstaltung vermietet hat. An der "beteiligen sich viele bekannte Namen aus dem rechtsesoterischen und rechtsextremen Spektrum", heißt es im Brief: "Wir fordern Sie auf, die Konferenz abzusagen und ein Zeichen gegen Antisemitismus, Rassismus und Faschismus zu setzen".

Das LBGA, ein Zusammenschluss vor allem von Jugend-Organisationen, hatte schon im Juni auf die Konferenz aufmerksam gemacht, aber "den Ort wissen wir erst seit vorgestern", erklärte ein LBGA-Sprecher am Freitag. Von dem kurzfristig verfassten Schreiben verspricht sich das LBGA nicht unbedingt eine tatsächliche Umsetzung, es sei aber wichtig, "die Öffentlichkeit aufzuklären, wer sich da am Wochenende in München trifft", so der Sprecher: "Die Eisbach-Studios müssten wissen, wem sie ihre Räume vermieten."

Von den Betreibern des Studios war am Freitag keine Stellungnahme zu dem Schreiben zu bekommen, ebenso wenig von der Organisation "Friedensweg". Von den angekündigten Protagonisten könne man einige "problemlos als Teil der extremen Rechten bezeichnen", heißt es in dem Brief. Und weiter: "Diese Konferenz verbreitet verschwörungsideologisches, rechtsradikales und mutmaßlich antisemitisches Gedankengut."