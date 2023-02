Von Michael Stallknecht

Eigeninitiative hat es nicht leicht in München mit seinen Orchestern und großen Privatveranstaltern. Jedenfalls ist das Prinzregententheater bei der Münchner Station der Konzertreihe "Tonedmelisma" eher schütter besetzt. Dabei hat der Gründer Ataç Sezer, von Haus aus Komponist, für die erste Hälfte ein interessantes zeitgenössisches Programm ersonnen: Zwischen zwei Bearbeitungen von Liedern Gustav Mahlers spielt das Minguet Quartett Sezers eigenes "Lichtkleid" und Wolfgang Rihms "Epilog für Streichquintett". Für letzteren kommt ein weiterer Cellist hinzu, Jens Peter Maintz sorgt gemeinsam mit Matthias Diener, dem Cellisten des Minguet, für harte, harsche Impulse, die nach und nach, typisch Rihm, die gesamte Textur in Fluss bringen, am Ende sogar zu einem Tänzchen animieren. Dagegen wirkt Sezers Werk für Streichquartett bei der Uraufführung eher statisch: Spielfiguren umranken einander, erstarren über Orgelpunkten des Cellos, verflüssigen sich und erstarren, wieder und wieder. "Lichtkleid" behält damit den Charakter einer Studie, die ob ihrer exquisiten Harmonik tatsächlich licht klingt, intim ausgehört vom Minguet Quartett.

Möglicherweise hat dieser, sagen wir, besonnene Eindruck auch etwas mit den Interpreten zu tun, wie die zweite Hälfte ahnen lässt. Da steht mit Franz Schuberts Streichquintett in C-Dur unvermittelt eines der berühmtesten Werke der Kammermusik auf dem Programm. Assistiert ebenfalls von Maintz als zweitem Cellisten, berückt besonders im Piano die edel ausbalancierte Klangkultur des Minguet Quartetts. Doch die Einzel-, gerade die Mittelstimmen können sich aus der weich konturierten Homogenität kaum emanzipieren. Und wo Kraftvolleres gefragt ist, beispielsweise zu Beginn des Scherzos, verlieren die Fünf seltsamerweise vollständig die Kontrolle über die Intonation. Für Schuberts fast einstündiges Meisterwerk bleibt das Ausdrucksspektrum damit doch etwas zu beschränkt.