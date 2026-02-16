Antisemitismus ist Gefahr und Gift. Zunächst trifft er Jüdinnen und Juden, nach und nach verdirbt er die ganze Gesellschaft. Antisemitismus kommt in vielen Formen daher, als Hass im Netz ebenso wie in Form einer scharfen Patrone. Eine solche ging jüngst per Post der Israelitischen Kultusgemeinde zu. So abscheulich Antisemitismus ist, so wichtig ist es, sich ihm entgegenzustellen.
MeinungAntisemitismus-VorwurfWarum die Kritik an den Kammerspielen zu weit geht
Kommentar von Bernd Kastner
Lesezeit: 2 Min.
Israels Generalkonsulin wirft dem städtischen Theater öffentlich Antisemitismus vor, ohne dies zu begründen. Die Stadtspitze sollte ihre Kulturinstitution gegen ungerechtfertigte Kritik verteidigen, ebenfalls öffentlich.
Nach einer Diskussionsrunde:Israelische Generalkonsulin wirft Kammerspielen Antisemitismus vor
Gab es ein „Israel-Bashing“ bei einer Podiumsdiskussion in dem Münchner Top-Theater? Wurden „rote Linien“ überschritten? Die Stadtspitze äußert sich zurückhaltend. Die Veranstalter weisen den Vorwurf zurück.
