MeinungAntisemitismus-VorwurfWarum die Kritik an den Kammerspielen zu weit geht

Portrait undefined Bernd Kastner

Kommentar von Bernd Kastner

Die Münchner Kammerspiele müssen sich des Vorwurfs erwehren, Antisemitismus eine Bühne geboten zu haben.
Israels Generalkonsulin wirft dem städtischen Theater öffentlich Antisemitismus vor, ohne dies zu begründen. Die Stadtspitze sollte ihre Kulturinstitution gegen ungerechtfertigte Kritik verteidigen, ebenfalls öffentlich.

Antisemitismus ist Gefahr und Gift. Zunächst trifft er Jüdinnen und Juden, nach und nach verdirbt er die ganze Gesellschaft. Antisemitismus kommt in vielen Formen daher, als Hass im Netz ebenso wie in Form einer scharfen Patrone. Eine solche ging jüngst per Post der Israelitischen Kultusgemeinde zu. So abscheulich Antisemitismus ist, so wichtig ist es, sich ihm entgegenzustellen.

Nach einer Diskussionsrunde
:Israelische Generalkonsulin wirft Kammerspielen Antisemitismus vor

Gab es ein „Israel-Bashing“ bei einer Podiumsdiskussion in dem Münchner Top-Theater? Wurden „rote Linien“ überschritten? Die Stadtspitze äußert sich zurückhaltend. Die Veranstalter weisen den Vorwurf zurück.

SZ PlusVon Bernd Kastner

