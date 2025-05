Münchens ehemalige Kommunalreferentin Kristina Frank kehrt nicht in den Stadtrat zurück. Das teilte die CSU-Politikerin am Mittwochvormittag auf ihrem Instagram-Kanal mit. Im Stadtrat wird demnächst ein Platz frei, weil CSU-Fraktionsvize Hans Theiss in den Bundestag gewählt worden ist und nach erfolgter Kanzlerwahl sein Mandat auf kommunaler Ebene niederlegt. Offiziell geschehen soll das in der nächsten Vollversammlung Ende des Monats.