Von Heiner Effern

Die Stadt hat einen eigenen Krisenstab eingesetzt, um die Folgen der Energiekrise zu bewältigen. Am Donnerstag traf sich das Gremium erstmals, um den aktuellen Stand, schon vorhandene Ideen zum Sparen bei Strom und Wärme sowie Pläne für das weitere Vorgehen zu besprechen. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) konnte wegen seiner Corona-Infektion nicht persönlich anwesend sein, Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) wegen anderer Termine nicht einspringen. Eingebunden sind unter anderem das Kreisverwaltungsreferat, das Wirtschaftsreferat und die Stadtwerke als Energieversorger.

Der Krisenstab "Energie" tagte also ohne die politische Spitze, konnte jedoch laut Mitteilung der Stadt auf Vorarbeiten von zwei Projektgruppen zurückgreifen. Zum einen hatte OB Reiter schon vor der Sommerpause die städtischen Referate angehalten, möglichst schnell Ideen fürs Sparen bei Strom und Heizung vorzulegen und diese Pläne weiter auszuarbeiten oder gleich umzusetzen. Zum anderen befasste sich ein Planungsteam damit, wie die Stadt auf Energieengpässe oder sogar einen Ausfall reagieren könnte.

Offen blieb zunächst, wo der Krisenstab ansetzen wird. Die Saunen der städtischen Bäder sind im Moment geschlossen, wie es in der Wintersaison bei den Innenbecken weitergeht, ist noch nicht bekannt. Bisher wurde aber schon die Temperatur des Wassers in städtischen Bädern reduziert. Auch die Eislaufflächen der Stadt böten ein hohes Sparpotenzial. Dazu wird in vielen Städten diskutiert, wie man auf Weihnachts- und Christkindlmärkten Strom sparen kann oder sogar, ob sie überhaupt stattfinden sollen. Ergebnisse wurden nach dem ersten Treffen des Krisenstabs nicht bekannt.