Die Luft hat sich nur mäßig erwärmt an diesem Dienstagabend. Aber es ist Sommer, der 31. August 1937 - und so radelt Rosa E. mit wehendem Rock in flottem Tempo von der Arbeit in Richtung Puchheim nach Hause. Sie verdient sich ihren Lebensunterhalt als Näherin in München, die Staatsstraße von Germering nach Puchheim kennt sie wie ihre Westentasche. Weil es schon dunkel wird, passieren die vorbeifahrenden Autos die 25-Jährige mit Licht.

