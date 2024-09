Kriminalität in München:58-Jähriger an Münchner Freiheit angegriffen

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am U-Bahnhof Münchner Freiheit ist am Samstagmorgen ein 58-jähriger Mann verletzt worden. Er gab an, dass er von einem Unbekannten grundlos und unvermittelt angegriffen worden sei, als er einen Aufzug betreten wollte. Der Mann habe ihn geschlagen und gegen den Kopf getreten. Der 58-Jährige erlitt dabei blutige Verletzungen im Gesicht und Prellungen am Kopf. Passanten alarmierten den Notruf.