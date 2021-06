Von Martin Bernstein

Zwei Buben sind am Wochenende in München von Sexualstraftätern missbraucht worden. Einer der Tatverdächtigen kam aus dem Umfeld des Jungen und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Nach dem Täter im anderen Fall fahndet das Kommissariat 15 der Kriminalpolizei (Telefon 089/29100).

Der Zwölfjährige war am späten Sonntagnachmittag gegen 17.25 Uhr durch den Bavariapark auf der Theresienhöhe gegangen. Auf einem der Trampelpfade, die dort den Wald durchziehen, begegnete ihm ein unbekannter dunkelhaariger Mann, der Jeans und ein dunkelblaues T-Shirt mit Aufschrift trug.

Der etwa 30- bis 40-Jährige befahl dem Buben, dass dieser seine Hose ausziehen und ihm sein Geschlechtsteil zeigen soll. Als der Zwölfjährige fliehen wollte, hielt ihn der Mann fest. Dem Buben gelang es jedoch, sich loszureißen und Passanten um Hilfe zu bitten. Ein kurz darauf festgenommener Mann erwies sich bei einer Gegenüberstellung eindeutig nicht als tatverdächtig. Deshalb wird nach dem Angreifer jetzt öffentlich gefahndet, die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Richter erlässt Haftbefehl

Bereits am Samstag war die Polizei alarmiert worden, weil in einer Geflüchteten-Unterkunft in der Elsenheimerstraße ein neun Jahre alter Bub von einem 45-Jährigen missbraucht worden sei. Das Kind war von seinen Eltern zu dem Bekannten geschickt worden, um bei ihm Geld zu wechseln. Nach der Tat berichtete der Neunjährige seinen Eltern von dem Missbrauch. Polizisten nahmen den 45-Jährigen in dessen Zimmer fest. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des sexuellen Missbrauchs eines Kindes eingeleitet. Der Ermittlungsrichter erließ einen Haftbefehl.