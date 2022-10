Früher Intensivtäter, jetzt Coach: Maximilian Pollux will Jugendlichen erklären, welche Folgen kriminelle Taten haben können.

Seit Corona haben die Probleme mit Gewalt, Drogen und Gangs an der Münchner Adolf-Kolping-Berufsschule deutlich zugenommen. Youtuber Maximilian Pollux, der selbst lange im Knast saß, will den Jugendlichen klar machen, was es bedeutet, ein Krimineller zu sein.