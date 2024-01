SZ Plus Gewalt unter Jugendlichen : "Ich bin davon überzeugt, dass so etwas an anderen Schulen ähnlich passiert"

Was können Lehrer und Eltern tun, um Gewaltausbrüche wie die Misshandlung eines zwölfjährigen Mädchens an einer Münchner Realschule zu verhindern? Sozialpsychologe Dieter Frey erklärt, was sich in den Klassenzimmern ändern muss.