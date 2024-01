Wo Jungs an ihrem Image zimmern

Jugendkriminalität in München

Leiterin Nicole Endrich vor einer Hütte im Garten des Jugendtreffs in Neuhausen, die Fausi, Hakim und Abi gemeinsam bauen.

In München nimmt die Jugendkriminalität zu. Etwa 1300 angezeigte Gewalttaten kommen pro Jahr aus dieser Altersgruppe. Doch viele Jugendliche fühlen sich zu Unrecht in eine Ecke gestellt. Mal direkt nachgefragt: Was ist los, Digga?